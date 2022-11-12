Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге 12 ноября 2022: Нева чуть не вышла из берегов, повалены деревья и светофоры

Выше и опаснее всего, до 130 см, вода в Неве поднялась около трех часов дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер, разбушевавшийся в Петербурге в субботу, 12 ноября, натворил немало дел. Как сообщали синоптики и специалисты городского управления МЧС, порывы ветра достигали 20 м/с.

Первым под водяную раздачу попал спуск на Лейтенанта Шмидта, машины пришлось быстро отгонять от подкравшейся воды. Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

Заметнее всего от ветра разошлась Нева - вода в реке за несколько часов поднялась до опасной отметки в 131 сантиметр. Такой показатель зафиксировал ординар на посту у Горного института примерно к трем часам дня. Вода незамедлительно подтопила набережные: захлестнуло спуск на Лейтенанта Шмидта и на стрелке Васильевского острова, а также набережную Смоленки. Под воду ушли и ступени Университетской набережной.

Вода в Неве топила все центральные набережные. Фото: соцсети

Не обошлось и без традиционных ветреных «подарков»: в нескольких районах Петербурга повалило деревья и светофоры. Один ствол повалился на Красносельской улице, чудом не задев жилые окна ветками.

Деревья напора ветра тоже не выдерживали. Фото: соцсети

А на Санкт-Петербургском шоссе сдался под напором ветра светофор. Столб едва не ударил прохожих.

Светофор чуть не придавил людей на Санкт-Петербургском шоссе. Фото: Телеграм / Петербург с огоньком

Еще одно дерево чуть не разбило движущиеся машины в поселке Понтонный Колпинского района: ствол упал и разлетелся в щепки аккурат между двумя автомобилями. Никто не пострадал.

На улице Чкалова порывы ветра разметали по асфальту пластиковые дорожные ограждения и мелкий строительный мусор. А на Авангардной улице в клочья разнесло рекламный баннер.

В клочья разнесло рекламный баннер. Фото: соцсети

Неожиданно пострадала от ветра дверь булочной в поселке Новогорелово в Ленобласти. Дверь не только слетела с петель, но и лишилась стекла - оно вдребезги разбилось.

От ветра пострадала даже дверь булочной - она вдребезги разбилась и согнулась. Фото: Матвей Павлов

К вечеру ветреное безумие стихло, на момент публикации уровень воды в Неве опустился ниже 100 сантиметров. Между тем, ветер останется с петербуржцами еще и на ночь - МЧС предупреждает о порывах до 18 м/с.