Три человека погибли в лобовом ДТП под Кингисеппом

Три человека погибли в ДТП между деревнями Удосолово и Нарядово под Кингисеппом. Фото: прокуратура Ленобласти

Три человека погибли в жутком лобовом ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом «КП-Петербург» стало известно от источника в правоохранительных органах. По предварительной информации, смертельная авария произошла между деревнями Удосолово и Нарядово. Столкнулись внедорожник и легковушка. Проверку по факту ДТП проводит областная прокуратура.

Два человека выжили в аварии. Фото: прокуратура Ленобласти

- По предварительной версии, водитель внедорожника нарушил правила ПДД, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным авто. Кингисеппская городская прокуратура будет контролировать расследование происшествия и позже сообщит о ходе и результате процессуальной проверки, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Судя по фотографиям с места происшествия, оба автомобиля сильно искорежены. Пострадавших и погибших доставили с помощью спасателей МЧС. На месте дежурила и скорая помощь.

Предварительно, водитель внедорожника обгонял попутную машину и вылетел на встречку. Фото: прокуратура Ленобласти

- Подтверждено, что погибли три человека. Одна из них женщина, двое других – мужчины, предварительно, они иностранцы. В больницу увезли двоих пострадавших, их состояние уточняется, - поделился источник «КП-Петербург».