Памятник барону Штиглицу снесли при чистке снега у вокзала в Петергофе

В Петергофе снесли памятник барону Александру Штиглицу. Фото:телеграм-канал "Мегаполис"

Памятник барону Александру Штиглицу, установленный перед зданием вокзала станции «Новый Петергоф», пал жертвой коммунальщиков. По словам жителей города фонтанов, тракторист так старался убрать снег с привокзальной площади, что снес монумент.

- В Новом Петергофе при чистке снега пострадал вокзальный памятник, - сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

На сделанных очевидцами фото рядом с упавшим памятником стоит трактор коммунальных служб. Но был ли именно он причиной ЧП, официально не подтверждено.

Монумент сиротливо лежит на площади у вокзала. Фото:vk.com/new.petergof

На место инциденты уже прибыли полицейские, которые зафиксировали факт разрушения монумента. Сейчас стражи порядка выясняют, кто и как сломал памятник барону, в честь которого названо и знаменитое петербургское художественное училище.

- Разрушен памятник Александру Штиглицу у вокзала «Новый Петергоф». А человек на свои средства строил «Петергофскую железную дорогу», привлек много ценных кадров к строительству, - грустят горожане в группе ВКонтакте «Наш Петергоф».

Справка «КП»:

Барон Александр Людвигович фон Штиглиц (1814- 1884) крупный финансист, промышленник, управляющий Госбанком России. Известен также как меценат и соучредитель сообщества Главных железных дорог России. При его участии были построены железнодорожные линии из Петербурга в Петергоф, из Гатчины в Лугу и Николаевская железная дорога, она же линия Петербург-Москва.

На личные средства барона было учреждено Центрального училища художественного рисования, ныне это Художественно-промышленная Академия, носящая имя Александра Штиглица.

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