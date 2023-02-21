МЕГА Дыбенко запустила Open Call проект «Заполняя пустоту». Фото предоставлено организатором.

18 февраля был объявлен Open Call нового проекта МЕГИ «Заполняя пустоту».

Он адресован представителям различных жанров и форматов современного искусства — стрит-арт, паблик-арт, медиа-арт, инсталляция, роспись и живопись. У каждого конкурсанта, подавшего заявку, появится шанс осуществить свой творческий замысел прямо в МЕГЕ Дыбенко — например, на 20-метровой стене посреди торгового центра, на месте рекламного баннера в галерее или даже на фасаде молла. Прием заявок продлится до 20 апреля.

Позицию куратора Open Call занял Александр Мущенко. К середине мая куратор и экспертный совет отберут финалистов, которые реализуют авторские проекты в пространстве МЕГИ этим летом. Команда МЕГИ выделит грант в размере одного миллиона рублей на воплощение амбициозных идей локальных художников и развитие современного искусства.

В последние годы МЕГА Дыбенко активно поддерживает творческие инициативы, взаимодействует с городскими арт-сообществами, успешно интегрирует оригинальные инсталляции и самобытные художественные работы в пространство молла. Сотрудничая с креаторами, МЕГА доказывает, что искусство может быть частью привычной жизни и наполнять ее новыми смыслами — доступными и близкими зрителю.

Также 18 февраля в ходе мероприятия состоялась презентация работы Владимира Абиха «Быть вместе» в технике настенной росписи. Используя текст как ключевой художественный прием, Владимир Абих вписывает в окружающую среду лаконичные, но глубокие и трогательные послания — слова и фразы, хранящие интересную философскую коннотацию. Роспись «Быть вместе» продолжила цикл «Своими словами», созданный специально для МЕГИ Дыбенко.

Найти ее можно в атриуме на первом этаже.

Более подробная информация о проекте по ссылке.