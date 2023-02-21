Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2023 11:00

МЕГА Дыбенко запустила Open Call проект «Заполняя пустоту»

Команда МЕГИ выделит грант в размере одного миллиона рублей на воплощение идей локальных художников
МЕГА Дыбенко запустила Open Call проект «Заполняя пустоту». Фото предоставлено организатором.

МЕГА Дыбенко запустила Open Call проект «Заполняя пустоту». Фото предоставлено организатором.

18 февраля был объявлен Open Call нового проекта МЕГИ «Заполняя пустоту».

Он адресован представителям различных жанров и форматов современного искусства — стрит-арт, паблик-арт, медиа-арт, инсталляция, роспись и живопись. У каждого конкурсанта, подавшего заявку, появится шанс осуществить свой творческий замысел прямо в МЕГЕ Дыбенко — например, на 20-метровой стене посреди торгового центра, на месте рекламного баннера в галерее или даже на фасаде молла. Прием заявок продлится до 20 апреля.

Позицию куратора Open Call занял Александр Мущенко. К середине мая куратор и экспертный совет отберут финалистов, которые реализуют авторские проекты в пространстве МЕГИ этим летом. Команда МЕГИ выделит грант в размере одного миллиона рублей на воплощение амбициозных идей локальных художников и развитие современного искусства.

В последние годы МЕГА Дыбенко активно поддерживает творческие инициативы, взаимодействует с городскими арт-сообществами, успешно интегрирует оригинальные инсталляции и самобытные художественные работы в пространство молла. Сотрудничая с креаторами, МЕГА доказывает, что искусство может быть частью привычной жизни и наполнять ее новыми смыслами — доступными и близкими зрителю.

Также 18 февраля в ходе мероприятия состоялась презентация работы Владимира Абиха «Быть вместе» в технике настенной росписи. Используя текст как ключевой художественный прием, Владимир Абих вписывает в окружающую среду лаконичные, но глубокие и трогательные послания — слова и фразы, хранящие интересную философскую коннотацию. Роспись «Быть вместе» продолжила цикл «Своими словами», созданный специально для МЕГИ Дыбенко.

Найти ее можно в атриуме на первом этаже.

Более подробная информация о проекте по ссылке.

БИЗНЕС-ПРЕСС