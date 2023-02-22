Сайты Смольного и других государственных сервисов Петербурга перестали работать из-за технического сбоя

Платная парковка стала бесплатной из-за технического сбоя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй за февраль масштабный сбой произошел в работе городских цифровых сервисов Петербурга. Днем 22 февраля перестали открываться сайты Смольного, Горздрава, Госуслуг Петербурга и других. При попытке зайти на сайт, появляется сообщение о технических работах.

- На сайте ведутся регламентные технические работы. Уважаемый пользователь!В настоящее время сайт находится в стадии обновления информации. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщается на страничке городской администрации.

Портал «Здоровье петербуржца» сообщает, что на сервере произошла непредвиденная ошибка и просит подождать. Портал «Наш Санкт-Петербург» - аналогично. Не работает и системы оплаты платных парковок.

- Вниманию автовладельцев! Зафиксированы технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки, - сообщает пресс-служба Городского центра правления парковками.

На время сбоя стоянка стала бесплатной, штрафы за неоплату парковки автомобилистам выписывать не будут. Как только ситуация измениться, водителей обещают поставить в известность.

- По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на круглосуточную горячую линию: 417-50-00, - советуют автомобилистам.