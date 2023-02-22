Отдохнуть и заработать: что предлагает пользователям российская социальная сеть ЯRUS. Фото: Александр Шпаковский.

Сегодня IT-сфера - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Информационные технологии всегда вызывают повышенное внимание со стороны государственных властей, крупного бизнеса и профессионального сообщества программистов. IT-специалисты активно вовлечены в процесс импортозамещения: поддерживают цифровую инфраструктуру страны, обеспечивают работоспособность важных сервисов и кибербезопасности. Западные площадки постепенно уходят с рынка информационных технологий, а российские IT-проекты все больше завоевывают популярность. Так, сегодня аудитория отечественной соцсети ЯRUS превысила 9 млн пользователей. О перспективах развития российских IT-компаний в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали представители социальной сети ЯRUS - основатель и директор по разработке Дмитрий Илюхин и руководитель Иван Добровольский.

ОТ ПРОБЛЕМ К ВОЗМОЖНОСТЯМ

- О каких основных тенденциях отечественного IT-рынка сегодня можно говорить?

Иван ДОБРОВОЛЬСКИЙ: - Сложная макроэкономическая обстановка и многочисленные вызовы, безусловно, сказались на отрасли. В прошлом году многие специалисты, работающие в зарубежных компаниях, покинули Россию, но я бы не сказал, что утечка мозгов была массовой. Сейчас многие айтишники уже возвращаются на родину. С санкционным давлением, которое ударило прежде всего по железу и программному обеспечению, также удается справляться благодаря параллельному импорту и отмене преследования за использование нелицензионного (пиратского) программного обеспечения. В целом можно сказать, что большинство проблем сегодня конвертируется в возможности.

- Если говорить о создании отечественных социальных сетей, то попыток было немало, но удачных - единицы. Что вам дает основания верить, что вашу разработку - социальную сеть ЯRUS - ждет иная судьба?

Дмитрий ИЛЮХИН: - Наш продукт родился в небольшой IT-компании, при его разработке мы больше смотрели на практическую пользу для бизнеса. Со временем проект перерос в формат социальной сети, поэтому ЯRUS сильно отличается от того, что привычно людям. Прежде всего он ориентирован на интересы людей: мы не делаем подборки на основании подписок, постов, а пытаемся сформировать из имеющегося контента группы по интересам. В этом наша самобытность, и мы верим, что это очень перспективное направление, не ориентированное на западные аналоги. Кстати, в марте прошлого года мы увидели большой приток пользователей, которые заметили в нас эту самобытность и оценили ее, хотя многие просили внедрить привычные для них инструменты.

- Какие, например?

Дмитрий ИЛЮХИН: - Мы ориентировались на генерацию длинного контента, когда человек выражает свои мысли глубоко и обширно, общается в интересных ему группах. Пользователям наша фишка понравилась, но в дополнение к этому они попросили внедрить привычные инструменты - сториз, публикация быстрого фото, монетизация контента, то есть люди хотели видеть знакомый для себя функционал. Мы пошли навстречу и сделали это.

ЦИФРОВАЯ МИГРАЦИЯ

- Для любой социальной сети важно количество пользователей и объем контента. Чем эти показатели выше, тем лучше. Как с этим обстоят дела в ЯRUS? Удалось ли вам получить пользователей запрещенных на территории России соцсетей?

Дмитрий ИЛЮХИН: - Если говорить о переходе людей из одних соцсетей в другие, то практика показывает, что не так много пользователей готово мигрировать за своими авторами. Эта цифра составляет около 10 процентов. То есть пользователя притягивает площадка и ее функционал, а не генератор контента, который готов вести за собой людей.

Если же говорить о функционале, то сейчас мы разрабатываем алгоритм рекомендаций, но это нечто большее, чем просто рекомендательная система. По сути, это большая поисковая машина, потому что весь объем контента, который копится у нас в сети, нужно правильно хранить, правильно индексировать, правильно выдавать.

В наших последних версиях нам удалось создать основную ленту, в которой собрано все - и видео, и сюжеты, и новости, и пользовательские публикации, и микропосты. Наша задача сделать так, чтобы эта лента была интересна пользователям, и здесь мы балансируем между персональными результатами и коллаборативной фильтрацией. На этом балансе мы играем и развиваем рекомендательную систему.

- Разговоры о возможной блокировке YouTube не прекращаются. Может ли социальная сеть ЯRUS стать альтернативой этой площадке?

Дмитрий ИЛЮХИН: - ЯRUS не видеоориентированная площадка, но с видео мы работаем хорошо, это был наш изначальный технический трек, по которому мы шли. Сегодня видеоконтент - это полноценная часть ЯRUS. Мы умеем обрабатывать видео и собирать его с других площадок, умеем загружать, транскодировать, хранить в огромных объемах, у нас для этого есть вся инфраструктура. Поэтому те, кто приходит в ЯRUS за видеоконтентом, его получают. У тех, кто приходит публиковаться, тоже проблем нет.

- Прямые трансляции организуете?

Дмитрий ИЛЮХИН: - У нас есть ряд разработок, они пока внутренние, и мы их не публикуем - тестируем на круге лояльных пользователей, чтобы создать надежный сервис. Но технические возможности для этого есть.

СВОЙ ПУТЬ

- В части монетизации контента на чей опыт вы ориентировались?

Иван ДОБРОВОЛЬСКИЙ: - Когда создаешь новый продукт, нет смысла просто копировать конкурентов, в этом случае ты постоянно будешь отставать. Поэтому у нас отличается не только подход к ориентации пользователя на контент, но и система монетизации. Мы платим и за просмотры контента, и для больших блогеров платим на уровне YouTube.

- То есть вашу площадку можно рассматривать, как возможность заработка?

Иван ДОБРОВОЛЬСКИЙ: - Да, мы начинаем платить от тысячи просмотров, так что любой блогер может зарабатывать. От количества просмотров тысяча и выше у нас предусмотрены дополнительные выплаты, поэтому совокупно получаются нормальные суммы. И это экономически оправданно, поскольку привлечение пользователей через рекламные каналы в Иинтернете стоит немалых денег. Гораздо выгоднее платить лояльным блогерам, которые помогают собирать аудиторию на площадке.

- В своей работе вы учитываете негативный опыт ваших конкурентов и предшественников?

Иван ДОБРОВОЛЬСКИЙ: - Одна из наших особенностей заключается в том, что рекомендательная система ЯRUS основана не только на искусственном интеллекте (в этом случае ее бывает очень сложно перенастроить), но и на выборе людей. Кроме того, мы двигаемся в сторону гибкой монетизации, чтобы наша площадка могла стать источником заработка, в том числе и для крупных известных блогеров. Это позволит нам увеличить количество пользователей. Однако у нас нет цели заменить все соцсети, это глупо и бесперспективно. Социальных сетей должно быть много, просто каждая должна быть направлена на что-то свое. Мы, например, ориентированы на интерес, а кто-то может взять за основу бизнес. Рынок большой, и его глобальные возможности не исчерпаны, так что возможностей для развития много.

- Если случится так, что зарубежные компании полностью уйдут с рынка, вы будете к этому готовы? Сможете конкурировать с отечественными проектами и дать пользователю сопоставимую по качеству альтернативу?

Дмитрий ИЛЮХИН: - Да, мы к этому готовы. Мы, наверное, одна из первых российских социальных сетей, созданная без зарубежного участия. Наша площадка соответствует российскому законодательству, в том числе и Закону о защите персональных данных - мы храним их в защищенных контурах на территории России.