Я узнаю тебя из тысячи. Что представляет из себя светофор с Face ID на проспекте Тореза и кого он будет ловить

Тестировать новинку планируется до лета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пешеходный переход на проспекте Тореза, 21 в Выборгском районе Петербурга теперь похож на локацию из кино про современное будущее. Там установили первый в городе умный светофор, который и движение будет регулировать, и… преступников ловить.

Как сообщала пресс-служба комитета по транспорту, в многофункциональном светофоре, созданном компанией «Аркона», смонтированы специальные пешеходные секции SmartLight. При красном пешеходном сигнале будет подсвечиваться зона ожидания, при зеленом – весь переход. Дополнительная подсветка рассчитывает привлечь больше внимания автомобилистов к пешеходам в темное время суток. А еще светофор сможет распознавать людей с оружием и «измененным психофизиологическим поведением». Spb.kp.ru узнала, как именно светофор будет выискивать в толпе опасных персон.

Под заковыристым термином, уточнил комтранс, скрывается странное или неадекватное поведение человека. Понять это чаще всего можно по походке, движению рук и тела. Нестандартная походка – звоночек для наблюдателей о том, что человек может быть небезопасен для окружающих или нездоров.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения имеют базы людей с криминальной историей. Фото: скрин ООО "Аркона"

А вот «плохишей» светофор будет искать по лицу:

- Интеллектуальные системы видеонаблюдения имеют достаточно серьезные базы людей с «нехорошей», криминальной историей, - рассказал «Комсомолке» советник директора компании-производителя светофоров ООО «Аркона» Александр Сечин. - Умный светофор сможет различать их благодаря технологии Face ID за три секунды. Пока это будет практиковаться среди пешеходов, но в дальнейшем не исключается вариант определения и водителей. Во всяком случае, транспортные средства подозрительных автомобилистов будут зафиксированы.

Свои наблюдения умный светофор будет передавать в городской мониторинговый центр (ГМЦ) по каналам уже работающей сегодня системы ЕПУТС – единой платформы управления транспортной системой. Она функционирует в рамках большой программы «Безопасный город». Впоследствии полученную ГМЦ информацию используют те службы, которых она заинтересует, разъяснили в «Арконе». К примеру, нарушителями правил дорожного движения займется ГИБДД, людьми в розыске – полиция.

Тестировать новинку планируется до лета. Если светофор покажет себя эффективным и полезным, на улицах Петербурга появится его «коллеги».

А ЧТО ЕЩЕ?

Светофор довольно щедр на разные функции. Как гласит официальный сайт «Арконы», в нем есть:

Wi-Fi

Звуковое сопровождение пешеходов

Кольцевая шкала обратного отсчета времени – дополнительное визуальное сопровождение

Контроль безопасности граждан во время массовых мероприятий

Датчики уровня шума и загрязнения окружающей среды

Индикация температуры воздуха

Устойчивость к температурным перепадам: от -40 до +40 градусов