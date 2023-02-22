Ни добра, ни любви, ни подвигов: «Балтийский дом» выпустил злую сказочку с открытым финалом

Фото: Василий Акимов/Предоставлено Балтийским домом

Премьеру спектакля «Про-сказки» зрителям хотели показать еще в начале этого сезона, но не смогли. Постановка забуксовала перед самым выходом. И не потому, что богатыри не проявляют в ней отваги, Баба Яга облачена в латекс, Ленин таскается с игрушечным конем, а Жар-птица, прямо как Ольга Бузова - поющая ведущая… Просто какой-то технический сбой случился. Но теперь, наконец, все готово.

Все по-взрослому

Режиссер Роман Муромцев, выпускник мастерской Анатолия Праудина, решил разобраться с проблемами, происходящими сегодня вокруг и внутри нас. И высказал этим спектаклем свое мнение о ценностях, навязываемых нам враждебным, жестоким и бездуховным миром.

Свою постановку «Про-сказки» режиссер называет фантазией и пародией на все ранее прочитанные произведения жанра. Ни о какой справедливости, честности, порядочности речи в них не идет.

- Все сказки похожи друг на друга, и они, как правило, злые. Мы их переосмыслили по-взрослому, придав героям современного звучания, - рассказал Роман Муровцев.

Фото: Василий Акимов/Предоставлено Балтийским домом

По сюжету, созданному автором пьесы Олесей Лихачевой, братья Вечорка (Егор Лесников) и Зорька (Александр Муравицкий) отправляются в странствие, чтобы в итоге спасти от похитителя Ветра двух царевен и жениться на них. Правда, богатырям еще только предстоит родиться (прямо на сцене) и кроме очевидных препятствий в виде Бабы Яги их будет терзать собственный инфантилизм.

- Да, они туповатые, не готовые к жизни.

Подвигов особых за ними не числится, но они все равно становятся героями, потому что идут по структуре сказки, - говорят в один голос Муравицкий и Лесников.

- По сути, это дураки, которых посылают на смерть, - поясняет исполнительница ролей Матери, Бабы Яги и Несмеяны Алла Еминцева. - Они без причинно-следственных связей, без анализа, без духовности и без памяти куда-то идут… Их мать - воплощение пьяной Родины, а Баба Яга готовит всех к смерти, щекоча…

Баба Яга - соблазнительница

Сценографическое решение тоже вполне себе сказочное, но с современной атрибутикой: автоматический шлагбаум продолжает линейку множества хлопающих дверей, об которые герои то и дело бьются головами, роль камня на перепутье выполняет светофор, а фляга с живой водой превращена в офисный кулер. Такой вот сюрреалистический сказочный мир.

- Все придумывалось в процессе репетиций, - призналась автор декорации и костюмов Екатерина Гофман. - Мы изначально решили с режиссером, что костюмы и предметы должны раскрывать индивидуальность актеров, а не персонажей. Если король у нас говорит писклявым, кукольным голосом, то у него должны быть короткие ножки, длинное несоразмерное пальто и высокая корона (актриса Анна Щетинина весь спектакль ходит на коленках, изображая карлика). Баба Яга у нас получилась не старушкой, а опытной соблазнительницей. Сказочный старичок - Лениным (в тройке, точно такой как в Мавзолее).

У каждого персонажа в этом гротескном действе есть какая-нибудь неадекватность. Это тоже структура сказки. Царь вместо посоха таскает огромное ружье с торчащими из дула ветками, его дочки Аленушка (Юлия Мен) и Несмеяна (Алла Еминцева) - вечно под градусом, большие сосульки (бутылки) из рук они почти не выпускают. Ленин нежно обнимает и советуется с красным конем, называя его Надей.

- Визуальный образ, который транслирует собой Ленин и атрибут в виде гриба - они присутствуют, - говорит исполнитель этой роли Владимир Бойков. - Но лично я не вкладываю в него что-то конкретное от Владимира Ильича. Это скорее лебединая песня сказочного деда, который пытается слепить сказку по плану, направить героев по верному пути. Но богатыри, которые ему достались, ни на что не годны.

Фото: Василий Акимов/Предоставлено Балтийским домом

Мордобой и смена пола

Добра в «Про-сказках» нету и в помине, зло тут побеждать некому. Персонажи постоянно друг друга обманывают, мутузят, таскают за волосы, выкалывают друг другу глаза и убивают. Ленин при первом же появлении получает от братьев в «пятак» и падает замертво. Благо, здесь, как в компьютерной игре, количество жизней неограниченно. Да и живой воды, хоть залейся. Поэтому все убитые воскресают и продолжают действие, правда, не помнят, что с ними было раньше. А богатыри с царевнами под конец истории еще и меняются полами. Но царю на это наплевать, он все равно их женит.

Лучом света в этом темном царстве становится Жар-птица, правда, только до тех пор, пока ее не присваивает себе царь. Диво-дивное в очередь играют Дарья Юргенс и Елена Карпова. Птичка, как настоящий репортер зачитывает в микрофон новости (сообщает зрителям, что, собственно, происходит на сцене), а потом красиво поет на разных языках.

- Я много играла в сказках, в основном принцесс, - поделилась Дарья Юргенс. - Жар-птиц - никогда. Образ моей героини несет тепло, жизненный костер, который должен продолжать гореть, несмотря ни на что.

Вместо цветов помидоров не надо

Отсутствие интерактива, наличие четвертой стены, музыкальное, световое и видео оформление, заточенное под превращение сцены в экран, оставляют надежду, что в следующих своих реинкарнациях герои поступят как-то более разумно.

- Когда из сказки изымается историческая подоплека, она превращается в фарс с современным юмором, а когда изымается все прошлое у людей, это приводит к деградации и смерти нации. Наш спектакль об этом, - говорит актриса Алла Еминцева.

Создатели приглашают на спектакль вдумчивых зрителей, молодых и не очень, готовых подключиться к процессу, тех, кого зацепит слово «сказка». И предупреждают, что, если в них вместо цветов полетят помидоры или что-то еще, то они ответят взаимностью.