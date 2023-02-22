Смольный потратит 70 миллионов рублей на организацию зоны платной парковки в Петроградском районе

На организацию платной парковки на Петроградке потратят 70 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дирекция по организации дорожного движения Петербурга объявила два аукциона на организацию парковочного пространства на Петроградской стороне. С 1 июля 2023 года в зону платной парковки должна войти вся территория района кроме Крестовского острова. Там стоянка за деньги заработает с ноября.

- Выполнение работ по расширению зоны платного паркования проекта «Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге» на 82 улицах Петроградского района, - говорится в заявке на сайте Госуслуг, начальной стоимостью 38 миллионов 270 тысяч рублей.

Еще 34 миллиона потратят на те же цели на 58 улицах Петроградки. Таким образом, зона платной парковки должна покрыть 140 улиц. Ранее говорилось о 141 адресе. На установку 80 паркоматов, дорожных знаков и нанесение разметки Смольный готов заплатить 72 миллиона рублей. Впрочем, в ходе торгов цена может снизиться.

Напомним, что в Петроградском районе будет организовано 10 тысяч парковочных мест, 900 из которых выделят для инвалидов. Местные жители смогут оформить льготное разрешение на стоянку за 1800 рублей в год.

После Петроградки платная парковка придет и на Васильевский остров.