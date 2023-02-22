Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут отправить дизайнерские открытки к 23 февраля и 8 Марта

Поздравить своих родных и друзей с наступающими праздниками можно с помощью онлайн-сервиса Почты России. Фото: freepik.com.

Поздравить своих родных и друзей с наступающими праздниками можно с помощью онлайн-сервиса Почты России. На ПочтаМаркете можно приобрести и отправить открытку, причём адресат её получит в бумажном виде в праздничном конверте. Поздравление доставит почтальон в почтовый ящик получателя.

Выбрать открытку к 23 февраля и 8 Марта можно на сайте. Есть три дизайнерских варианта к 8 Марта и четыре – к 23 февраля. Карточки формата А5 изготовлены из плотной бумаги с глянцевым покрытием. Для её отправки нужно добавить текст и адресные данные получателя. Перед отправкой каждой открытке присваивается трек-номер, поэтому её перемещение легко отследить на официальном сайте или в мобильном приложении Почты. Стоимость одной карточки с учётом доставки в любую точку России – от 169 руб.

Открытка – это отличный подарок, который в течение многих лет сохраняет приятные воспоминания о дарителе. Кто-то ценит почтовые карточки за оригинальное оформление и привлекательный дизайн, а для кого-то важнее тёплые слова, написанные на обороте открытки.

Также Почта России к 23 февраля и 8 Марта обновила сайт проекта «Праздники ближе», где собрала новые варианты подарков от локальных брендов из разных регионов страны. Много изделий ручной работы – от одежды и интерьерных постеров до натуральной косметики и деревянных игрушек-раскрасок. Определившись с выбором, клиенты могут сразу перейти на площадку мейкера и оформить заказ для себя или в подарок с доставкой Почтой.

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