Тренажер для восстановления после инсульта и VR-очки для шахтеров: российские ученые создают технологии для жизни. Автор фото: Самарский медицинский университет.

«Комсомольская правда» и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» продолжают одноименный проект про ученых, исследователей, рационализаторов и инновационные разработки. Одним из 18 комитетов, который работают в структуре НОЦ, является комитет по медицинским технологиям.

В его копилке есть уже немало разработок, которые двигают медицину вперед. Некоторые из них активно пользуются популярностью на российском рынке и за рубежом, а другим только предстоит занять свое место на мировой арене.

Заказывают в Индии, Турции и Люксембурге

Одна из работок, которая активно распродается на иностранных рынках - интерактивный анатомический стол «Пирогов». Он помогает студентам в обучении: учащиеся могут со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела — как здоровые, так и пораженные разнообразными патологиями. Размер анатомического стола позволяет имитировать тело взрослого человека и рассматривать его на экране с высоким разрешением.

- Это разработка университетов, входящих в консорциум НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и наш комитет по медицинским технологиям. Мы работаем с ней по 9 странам. Активно продаем на азиатские рынки. Недавно первые продажи были совершены в Индии, до этого во Вьетнаме, Малайзии, Турции. Спрос на продукт объясним тем, что стол не уступает и даже превосходит западные аналоги. Сейчас работаем над мобильной версией, - рассказывает сопредседатель комитета по медицинским технологиям НОЦ «Инженерия будущего» Айкуш Назарян.

В рамках комитета идет активная работа по разработке технологий виртуальной реальности. Они используются не только в обучении студентов, но и для реабилитации пациентов, например, от инсульта. Самарский государственный медицинский университет создал такой тренажер. Пациенту, который не может ходить после этой болезни, надеваются очки виртуальной реальности и пневмоманжеты на стопы. В очках он видит, как идет, а манжеты ему давят на стопы, создавая также имитацию ходьбы. Мозг это все считывает и восстановление организма проходит быстрее.

- Этот проект был поддержан и губернатором Дмитрием Азаровым, и правительством Самарской области. Ряд клиник уже закупили этот тренажер, - рассказывает Айкуш Назарян.

Автор фото: Самарский медицинский университет.

VR помогает восстановиться после ковида

VR- технологии - это наше будущее, добавляет технологичсный директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин.

- Технология VR - это магистральная технология, которая используется сейчас в образовании, в разработке различных процессов. Очень важно понимать, что это один из сегментов. Вокруг виртуальной реальности строится огромное количество различных бизнесов, связанных с системами тактильных ощущений. Сейчас разрабатываются перчатки, которые позволяют ощущать сопротивление тех или иных тканей, инструментов. Все это развивает отрасль, двигает ее вперед. Такие технологии разрабатываются не только в Самаре, но активно ими занимаются в Пензенской и Тамбовской областях, которые также входят в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», - говорит он.

В Пензенской области разрабатывают специальное оборудование, которое позволит не только создавать виртуальную реальность, но и получать обратную связь от организма.

Например, насколько точно человек взял предмет, с какой силой сжал и так далее. Эти данные помогут в реабилитации пациентов.

Еще один проект, нацеленный на лечение - VR-технологии, помогающие людям вернуть обоняние после коронавирусной инфекции. Пациенты попадают в виртуальную реальность, где ходят по дендрарию и им подаются обонятельные сигналы, они «чувствуют» запах цветов, деревьев и т.п.

На такие разработки уже есть интерес со стороны бизнеса. В будущем они станут использоваться в клиниках по всему миру, уверены ученые. Пока же НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» является объединяющей площадкой для бизнеса и разработчиков в 13 регионах страны. Без тесной связки этих двух сфер не может получится экономически успешного проекта.