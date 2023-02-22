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Общество22 февраля 2023 14:39

Потепление и метель ожидаются в праздничные выходные в Петербурге

Ночь на 23 февраля будет холодной, но днем станет тепло
Анастасия НУРАДИЛОВА
В праздничный день все-таки распогодится и потеплеет

В праздничный день все-таки распогодится и потеплеет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге. В ночь на 23 февраля прогнозируют похолодание: температура воздуха опустится до -16..-18 градусов, а в окрестностях города будет -21 градус.

- Эта ночь может стать самой холодной с начала зимы. Осадков не предвидится, не будет облачности, только тишина, штиль и холодная воздушная масса, - рассказал в своем телеграмм-канале Александр Колесов.

В праздничный день все-таки распогодится и потеплеет. К концу дня ожидается повышение температуры воздуха до -5 градусов, но усилится ветер и может нагрянуть метель. Синоптики прогнозируют снег, который продолжится еще на два дня с перерывами. После праздника потеплеет до -2 градусов.

- В воскресенье ветер усилится, пойдет снег, температура воздуха понизится до -3..-6 градусов. На следующей неделе вероятна оттепель, - добавил синоптик.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ