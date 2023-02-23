Как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни с 23 по 26 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди длинные февральские выходные. В честь Дня защитника Отечества, который в этом году выпадает на четверг, жители страны будут отдыхать еще и в пятницу 24 февраля, а также еще два выходных дня. Таким образом, мини-февральские "каникулы" продлятся четыре дня. Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни с 23 по 26 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге, можно ли будет получить медицинскую помощь и где.

Как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни с 23 по 26 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге

Несмотря на праздничные дни, оказание медицинской помощи на дому и прием больных в праздничные дни с 23 по 26 февраля 2023 года будет организован усиленным дежурным составом поликлиник. Также организован отбор проб биологического материала.

Что касается работ поликлиник, то прием врачей-специалистов будет происходить на базе одной из поликлиник района. Информация о работе поликлиник опубликована на информационных ресурсах районных администраций и самих поликлиник.

Работа прививочных кабинетов в праздничные дни организована в текущем режиме.

Круглосуточное оказание экстренной и неотложной стоматологической помощи взрослым организовано в СПБ ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №12», СПБ ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №20», СПБ ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №32»