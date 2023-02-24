«Я подвозил ее до клуба»: Подозреваемый в жестком убийстве пропавшей 10 лет назад учительницы из Петербурга сделал неожиданное признание

Подозреваемых в убийстве пропавшей 10 лет назад учительницы из Пушкина неожиданно отпустили. Фото: СОЦСЕТИ

Уголовное дело о таинственной пропаже 26-летней учительницы из Пушкина Вероники Архиповой получило неожиданный поворот – подозреваемых в ее убийстве отпустили. Напомним, девушка бесследно исчезла в апреле 2012 года, оставив дома документы, деньги и недоеденный ужин. Ее искали полиция, волонтеры и экстрасенсы, но безрезультатно. За последние 10 лет в деле был только один подозреваемый – двоюродный брат Вероники Павел (имя изменено. – Прим.ред.), но никаких доказательств его причастности к убийству не нашли. Мужчина скончался в 2021 году. И вот, в феврале 2023 года появились новости о задержании двух мужчин. Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки, но новые фигуранты дела теперь на свободе и заявляют о давлении со стороны силовиков.

«Подвозил ее, но ничего не помню»

Первый подозреваемый – Игорь Лопарев. 61-летний мужчина – бывший фронтовик-афганец, сейчас подрабатывает таксистом, официально на пенсии. Есть жена, взрослые дети и внуки. Он сам согласился поговорить с spb.kp.ru о задержании, потому что уверен в своей невиновности.

Игорь Лопарев заявил, что он никого не убивл, просто его якобы вынудили напистаь явку с повинной. Фото: СОЦСЕТИ

-Три оперативника пришли ко мне в девять утра в понедельник, 13 февраля. Попросили проехать с ними для беседы. По делу Архиповой вообще не спрашивали, разговор ни о чем был. Узнавали, как я живу, кем работаю, про Афган поспрашивали. А потом вынудили написать явку с повинной. На меня оказали такое давление, что я признался бы в убийстве Кеннеди. Не помню, что именно было указано в «бумажке», которую подписал. Вроде как, что якобы я сам убил Архипову, - жалуется Лопарев.

После этого Игоря отпустили, не избрали меру пресечения. Такая же ситуация и у второго фигуранта, отказавшегося общаться с spb.kp.ru. Это редакции подтвердил адвокат Лопарева Динар Идрисов. По словам юриста, мужчины были соседями Архиповой. А Лопареву она даже как-то помогала оформлять документы для создания социального такси. Оба фигуранта уже проходили по делу об убийстве Архиповой 10 лет назад, их неоднократно допрашивали. Но в статусе свидетеля.

Второго подозреваемого, 55-летнего соседа Архиповой, также отпустили. Фото: СОЦСЕТИ

- Я был последним, кто ее видел, - признался spb.kp.ru Игорь Лопарев. – Тогда я таксистом работал. У меня была своя фирма социального такси. В день пропажи я подвозил эту девушку. Не спрашивайте меня детали поездки, я ничего не помню. Не знаю, как она вела себя в машине и что говорила. 10 лет прошло ведь! Я привез ее к клубу афганцев в Пушкине и высадил. Вот и все. Не видел, куда она уходила дальше. И вообще, я не помню, как она вызов сделала.

«Болезненная тема развода»

Лопарев строит свои теории того, что могло произойти с Вероникой. И они на 180 градусов расходятся от того, что про нее говорят родные и близкие.

- Следователь даже сейчас во время допроса сказал, что она где-нибудь в Турции или Тайланде прячется. Почему? Она была девочка-эскортница. Судя по всему, еще подрабатывала черным риэлтором. На нее оформлена куча квартир в центре города. И на них сейчас наложен арест. Чтобы их выставить на продажу, нужно закрыть уголовное дело, - считает подозреваемый в убийстве девушки.

Группы поисков Вероники давно заброшены. У родных и друзей нет надежды отыскать девушку. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, за полгода до пропажи Вероника написала таинственное завещание. В ее владении были две квартиры в Пушкине и в центре Петербурга, оставшиеся от умерших родителей. Но кому должно было достаться наследство – загадка. Любопытно, что примерно в том же месяце, когда девушка ходила к нотариусу, она внезапно развелась с мужем Алексеем, известным в городе врачом.

- Не хочу обсуждать пропажу Вероники и развод, для меня это болезненная тема, - разозлился из-за вопросов редакции экс-супруг Архиповой. – Уголовное дело не закрыто, не имею права обсуждать с вами хоть что-то. Слухи про эскорт – неправда. И черным риелтором она не была. У меня, во всяком случае, нет такой информации. Кем работала? Учительницей, на телевидении и в школе. Много где. У нее педагогическое образование. И я правда не знаю, почему она оставила завещание. Мы были в браке всего лишь около года.

Тела Вероники так и не нашли. Фото: СОЦСЕТИ

Однокурсники и близкие друзья Вероники в разговоре с spb.kp.ru отметили, что она была видной красавицей, но ни в каком криминале замечена не была. Родственники Архиповой отказались комментировать хоть что-либо, пока не закончится следствие – и только с условием, что текст будущей публикации будет согласован с ними.

Добавим, что Игорю Лопареву и второму подозреваемому теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Тело Вероники Архиповой так и не нашли. В соцсетях сохранились группы, посвященные ее поиску, но и родные, и друзья давно ничего там не пишут и, похоже, не рассчитывают на чудо.

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