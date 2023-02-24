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Происшествия24 февраля 2023 11:44

27-летняя туристка угрожала пистолетом посетителям музея-заповедника в Петергофе

Женщину задержали и доставили в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Женщина неадекватно себя вела и целилась в прохожих.

Женщина неадекватно себя вела и целилась в прохожих.

Фото: Александр ГЛУЗ

В музее-заповеднике Петергофа женщина угрожала посетителям оружием. О неадекватном поведении горожанки сообщили в полицию очевидцы 23 февраля 2023 года. В руках у нее был предмет, похожий на пистолет, которым она целилась в прохожих.

- Сотрудники полиции на месте происшествия задержали женщину, 1995 года рождения, у которой изъяли пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В происшествии никто не пострадал. 27-летнюю задержанную посетительницу госпитализировали в неадекватном состоянии в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко.

ЧППроисшествия: ЧП