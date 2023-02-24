27-летняя туристка угрожала пистолетом посетителям музея-заповедника в Петергофе

Женщина неадекватно себя вела и целилась в прохожих.
Фото: Александр ГЛУЗ
В музее-заповеднике Петергофа женщина угрожала посетителям оружием. О неадекватном поведении горожанки сообщили в полицию очевидцы 23 февраля 2023 года. В руках у нее был предмет, похожий на пистолет, которым она целилась в прохожих.
- Сотрудники полиции на месте происшествия задержали женщину, 1995 года рождения, у которой изъяли пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В происшествии никто не пострадал. 27-летнюю задержанную посетительницу госпитализировали в неадекватном состоянии в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко.