27-летняя туристка угрожала пистолетом посетителям музея-заповедника в Петергофе

Женщина неадекватно себя вела и целилась в прохожих. Фото: Александр ГЛУЗ

В музее-заповеднике Петергофа женщина угрожала посетителям оружием. О неадекватном поведении горожанки сообщили в полицию очевидцы 23 февраля 2023 года. В руках у нее был предмет, похожий на пистолет, которым она целилась в прохожих.

- Сотрудники полиции на месте происшествия задержали женщину, 1995 года рождения, у которой изъяли пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В происшествии никто не пострадал. 27-летнюю задержанную посетительницу госпитализировали в неадекватном состоянии в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко.