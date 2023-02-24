Владимир Путин дал российское гражданство игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а его коллега 26-летний полузащитник Клаудиньо в Петербурге с 2021 года. Фото: ФК "Зенит"

Состав петербургского «Зенита» пополнился двумя российскими футболистами. Нет, трансферное окно не открылось и клуб не приобрел новых игроков. Бразильскому полузащитнику Клаудиньо и бразильскому нападающему Малкому дали гражданство. Соответствующий указ поподписал 24 февраля президент РФ Владимир Путин.

Теперь это дает возможность футболистам выступать за сборную России по футболу.

- Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны, - прокомментировали новость в петербургском клубе.

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий в 23 матчах забил 15 мячей и отдал семь голевых передач. Его коллега 26-летний полузащитник Клаудиньо в Петербурге с 2021 года. Он провел за «Зенит» также 19 матчей и забил три гола, отдал восемь результативных передач.