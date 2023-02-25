«Будет очень холодная ночь»: главный синоптик Петербурга пообещал резкую перемену погоды

Петербуржцев ждут температурные качели и снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящие «американские горки» с изменениями погоды ждут жителей Петербурга в ближайшие несколько дней. Вслед за оттепелью, которая пришла после серьезных морозов, вновь придут холода и тепло. А между ними промелькнут снегопады и метели.

- В Петербурге второй день отличная погода, но изменения в ее характере все же намечаются. Виновником, как всегда, будет очередной циклон. Уже с ночи начнет усиливаться северо-восточный, северный ветер, - предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В городе порывы будут достигать 15, а на берегах Ладожского озера и Финского залива, 18 метров в секунду. При снегопаде это приведет к метелям.

- В воскресенье остается зимняя погода с ветром и метелью, а температура воздуха на уровне -3…-5 градусов, - отмечает синоптик.

Но это только начало температурных качелей. Ночь на понедельник обещает быть «очень холодной» по сравнению с климатическими нормами. Термометры в Петербурге покажут до 12 градусов ниже ноля.

Зато циклон начнет уходить и унесет с собой сильный ветер и снег. Но морозы простоят не слишком долго. Еще в ночь на вторник будет метель, а уже днем прояснится и потеплеет до +2 градусов.

И, если верить прогнозу, вся оставшаяся неделя тоже пройдет в «плюсе». Сильных осадков не ожидается.