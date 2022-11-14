Расширение Колпинского шоссе, реконструкция дорог в Шушарах: В Смольном пообещали улучшить транспортную доступность Пушкинского района

Разрубить узел шушарской пробки должно дорожное строительство и скоростной трамвай. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые дороги и магистрали улучшат транспортное обеспечение Пушкинского района Петербурга. В планах Смольного стоит строительство продолжения Южно-Волхонской дороги, путепровода через ж/д пути в районе 21-го километра, а также другие проекты.

- Один из важнейших проектов в южной части города – это строительство скоростной трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Первую очередь линии от станции метро «Купчино» до поселка Шушары должны ввести в строй до конца 2023 года. А вторую, до микрорайона Славянка, - еще через год.

Улучшить обстановку поможет реконструкция Пушкинской дороги, которая начнется в ближайшее время. В планах: продолжение Новгородского проспекта, Шушарской дороги; капремонт Вишерской, Окуловской, Первомайской улиц, а также съезда с Московского шоссе на Школьную улицу.

Кроме этого запланировано расширение Колпинского шоссе с выходом на Московское шоссе.

Все это должно разрубить гордиев узел у Шушар, жители которого регулярно стоят в пробках при выезде из микрорайона и возвращении домой.

Напомним, что к 2029 году планируется пустить трамвай от Шушар до Пулково.

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