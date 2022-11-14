Суд наказал блогера за фото с голыми ягодицами на фоне храма Спаса на Крови в Петербурге

Юного блогера наказали за спущенные у Спаса на Крови штаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга вынес вердикт по уголовному делу в отношении юного блогера, сделавшего фото с голыми ягодицами на фоне храма Спаса на Крови. Голую съемку парень устроил вместе с приятелем осенью 2021 года. Одному на тот момент было 15 лет, а второму – 17. Старший оказался уроженцем Молдовы, проживающим в Невском районе Северной столицы.

- На фото друзья были обнажены ниже пояса. Подсудимый демонстрировал голые ягодицы, его друг сделал фото анфас (спереди - прим.ред.), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Скандальные фото приятели опубликовали в соцсетях. Там на них наткнулся житель Петербурга, которого такая фотосессия оскорбила: «гражданин испытал нравственные страдания». Он подал заявление в полицию.

Фотосессия обошлась одному из парней в 80 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранительные органы согласились с доводами и завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Самих подростков вскоре задержали.

Статья предусматривает различное наказание, вплоть до года лишения свободы. Но обвиняемый признал вину и пошел на сделку со следствием, поэтому дело слушалось в особом порядке, когда подсудимому не могут дать более 2/3 от максимального наказания.

В итоге судья приговорил горе-блогера к штрафу в 80 тысяч рублей.

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