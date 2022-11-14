Что будет с ценами на квартиры в Санкт-Петербурге к 2023 году и откуда возник спрос на «срочные» квартиры

Цены на недвижимость в Петербурге так и продолжат понемногу снижаться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики «ЦИАН.Недвижимость» зафиксировали уже вторую волну срочных продаж квартир в Петербурге. К началу ноября подобных объявлений насчитали более 1,2 тысячи – большинство из них предлагают квартиры в новостройках со среднерыночным ценником за квадратный метр. Первая волна таких продаж прошлась по городу на Неве в конце лета.

По мнению президента Коллегии Риэлторов Елены Ковалеровой-Павловской, такая ситуация сложилась, в большей степени, из-за уехавших за границу петербуржцев.

- Если одни сразу продавали недвижимость и переезжали, то вторые откладывали этот вопрос. Сейчас они опробовали жизнь за границей, адаптировались и приняли окончательное решение продать жилье, оставшееся в Петербурге. Плюс срочные объявления выставляют продавцы, которым было жалко отдавать недвижимость по откатывающимся ценам. Но цена продолжает снижаться каждый день, поэтому продавцы заторопились избавиться от квартир, - объяснила КП-Петербург эксперт.

Правда, спроса на такие «срочные» квартиры практически нет – покупательская способность сейчас низкая. По словам Ковалеровой-Павловской, в 2022 году средний показатель дохода среднестатистической семьи упал в сравнении с 2021 годом. Все потому, что из России ушли крупные компании с большими зарплатами, ипотека перестала дешеветь, зарплаты практически не повышаются. Впрочем, сложная экономическая ситуация никак не останавливает продавцов: многие ставят на товар среднюю по рынку цену.

- Это неразумно. Приписка «срочно» в таком случае не поможет, покупатель, наоборот, подумает, что можно поторговаться. На подобные квартиры и так нет интересующихся, тенденции к тому, что цены стабилизируются и люди начнут приобретать по такой цене – нет. Лучше поставить ценник поменьше и продать, поскольку стоимость недвижимости так и будет снижаться, - отметила риэлтор.

Эксперт считает, что сейчас наступило хорошее время для альтернативных сделок: продать квартиру и купить вместо нее, например, загородный дом, сейчас выгодно. Рынок наполнился удачными предложениями, поэтому среди них можно выбрать самый подходящий вариант.