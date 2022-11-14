Победителей международной премии «Культура онлайн» объявят 15 ноября

Премия «Культура онлайн».

15 ноября в 17:00 (мск) состоится торжественная церемония награждения лучших цифровых проектов в сфере культуры международной премии «Культура онлайн» на официальном сайте.

Миссией премии «Культура онлайн» является поощрение культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии в свою работу, а также значимых проектов в сфере культуры, осуществленных с помощью новейших информационных средств.

Всего было подано 319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-технологий поделились 53 региона России, а также Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Швейцария, 35 проектов вышли в финал.

В рамках номинации «Лучший онлайн-проект» будет объявлен значимый проект из сферы музыки, театра или кино.

«Лучшая коллаборация»–это возможность представить онлайн-проект в сфере культуры, реализованный при участии двух или более компаний.

В номинации «Лучшее IT-решение для культурной сферы» профессионалы выберут наиболее достойный проект, реализованный при помощи IT-технологий.

Кандидатом в номинации «Лучшая SMM-кампания 2022» может стать блог об искусстве и культуре в социальных сетях.

Важную роль играет номинация «Лучший просветительский проект»–кандидатом может стать просветительский проект, реализующий свою деятельность в онлаи н-формате.

Кандидатом на премию в номинации «Лучшая онлайн-трансляция» может стать проект, участники которого дают возможность пользователю стать зрителем культурного события в режиме реального времени.

«Культурная геи мификация» поможет определить лучшее мобильное приложение, компьютерную игру в сфере культуры.

Решением Экспертного совета было принято выделить дополнительную номинацию «Специальный приз жюри: за преданность культуре» и вручить ее проекту, который своим примером демонстрирует, почему так важно сохранять связь между поколениями, бережно относиться к наследию творцов прошлого. Также на церемонии награждения станет известен победитель в традиционной дополнительной номинации «Специальный приз Российского фонда культуры» за креативность и нестандартность в просветительской деятельности.