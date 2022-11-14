«Систематически применяла насилие»: СК завел дело на медсестру интерната в Ленобласти, где едва не погиб ребенок

На медсестру интерната завели дело за жестокое обращение с детьми. Фото: Прокуратура ЛО

Уголовное дело возбуждено в отношении медсестры Ленинградского областного многопрофильного реабилитационного центра для детей-инвалидов. С октября здесь шла проверка, которая началась после инцидента с 8-летним мальчиком, который чуть не погиб из-за невнимательности персонала. Ребенок сполз с кресла и едва не задохнулся, повиснув на ремне. Но, как оказалось, это были еще не все нарушения.

- Установлено, что младшая медицинская сестра систематически применяла недозволенные методы воспитания в виде физического насилия в отношении несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Проверка в интернате началась после ЧП с ребенком-инвалидом. Фото: Прокуратура ЛО.

Материалы проверки Приозерской городской прокуратуры были направлены в Следственный комитет. А уже там в отношении женщины возбудили дело о жестоком обращении с детьми и их ненадлежащем воспитании.

Кроме того, в отношении руководства центра составлен целый букет административных протоколов за нарушение трудового законодательства, нарушения пожарной безопасности, неудовлетворительное санитарное состояние и несоблюдение требований об охране природы и обращения с отходами.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.