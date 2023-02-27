Оттепель до +2 градусов придет в Петербург 28 февраля

Оттепель и снег ждут Петербург 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Календарная зима завершится в Санкт-Петербурге оттепелью. В последний зимний день, 28 февраля 2023 года, температура воздуха в городе снова перевалит за ноль градусов и установится теплая погода. Но вместе с этим ожидается сильный ветер и снег. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе. Вчерашний циклон заканчивает свое влияние на Ленинградскую область, так как уже добрался до Сыктывкара, а новый циклон, который сейчас над Баренцевым морем стремиться «нырнуть» на юг, к северным районам ЕТР. Именно он и принесет завтра в Санкт-Петербург оттепель вместе с западными ветрами, которые снова ожидаются довольно свежими до 8-13 метров в секунду, - рассказал синоптик.

Предстоящей ночью температура воздуха перейдет из минуса через отметку в ноль градусов, а днем поднимется до плюс 1-2 градусов. Также пройдет небольшой снег, который быстро превратится в слякоть на асфальте.

Что касается предстоящей недели, то погода будет неустойчивой все время. 1 марта в Петербурге подморозит, а 2 и 3 марта снова наступит небольшая оттепель. А к выходным опять наступит зимняя погода.