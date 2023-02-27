Татьяна Завьялова удостоена премии «Хедлайнеры ESG-принципов». Фото: пресс-служба Сбербанка.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, стала лауреатом премии «Хедлайнеры ESG-принципов» в номинации «Хедлайнер в реализации социальных программ внутрикорпоративных и внешних по взаимодействию c обществом (S)». В этой номинации участвовали профессионалы из крупных и средних компаний, лидеры инициатив, успешно реализующие в своей деятельности лучшие практики в области устойчивого развития, выстраивающие взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными стейкхолдерами, опираясь при этом не только на свои компетенции, но и на человеческие ценности и жизненную философию, которая соответствует принципам устойчивого развития и заботе о будущих поколениях.

Национальная премия «Хедлайнеры ESG-принципов» призвана объединить профессионалов и экспертов в области устойчивого развития, предпринимателей и активных граждан. Премия привлекает внимание всех заинтересованных сторон к формированию современной культуры общества в контексте устойчивого развития и ESG-трансформации бизнеса для скорейшего достижения целей и привлечения как можно большего числа людей в процесс преобразования мира. Лауреатами премии становятся профессионалы из компаний-лидеров и предприниматели, успешно интегрирующие принципы устойчивого развития в бизнес-стратегии своих компаний через экологические, социальные и корпоративные проекты, формирующие позитивную репутацию бизнеса в условиях активно набирающей обороты ESG-повестки.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, лауреат премии «Хедлайнеры ESG-принципов», с октября 2020 года возглавляет дирекцию ESG и отвечает за реализацию ESG-стратегии Сбера. Так, в 2020 году под её непосредственным руководством Сбер начал собственную ESG-трансформацию и утвердил ESG-стратегию, ставшую неотъемлемой частью стратегии развития компании до 2023 года.

В течение 2021 года под её руководством были созданы такие системообразующие нормативные документы, как, например, политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Сбера и дорожная карта её реализации, а также климатическая стратегия Сбера до 2023 года. При непосредственном участии Татьяны реализуются образовательные ESG-проекты Сбера и разрабатываются ESG-продукты для корпоративных клиентов банка.

Кроме того, при участии Татьяны Завьяловой ведётся важная общественная деятельность: совместно с Правительством РФ и Российской академией наук разработана модель декарбонизации, которая легла в основу Стратегии низкоуглеродного развития России до 2060 года, а также создан национальный ESG-альянс с участием более 20 значимых отечественных компаний.

В настоящий момент Татьяна Завьялова входит в состав экспертного совета по устойчивому развитию Минэкономразвития, Совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтёрству, в рабочую группу по реализации эксперимента по углеродному регулированию на территории Сахалинской области, возглавляет академический совет программы для магистров ВШБ ВШЭ —«Управление устойчивым развитием компании».

Организатор премии — Агентство по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG MEDIA совместно с Издательским домом «ПИТЕР».

Премия проходит при информационной поддержке национального медиа про устойчивое развитие «ЦУР.ONLINE» и социального портала SDG-MEDIA.ru.