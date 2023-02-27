График выплаты пенсий в марте 2023 года в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выплаты пенсии и социальных поддержек в Ленинградской области в марте будут проходить по обычному графику, лишь с небольшим изменением, так как 8 марта будет выходным днем. В остальном, получить деньги можно будет вплоть по 22 число. Публикуем точный график выплаты пенсий в марте 2023 года в Ленинградской области .

График выплаты пенсий в марте 2023 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

3 марта - за 3 и 4 марта

4 марта - за 5 и 6 марта

7 марта - за 7 и 8 марта

9 марта - за 9 марта

10 марта - за 10 и 11 марта

11 марта - за 12 и 13 марта

14 марта - за 14 марта

15 марта - за 15 марта

16 марта - за 16 марта

17 марта - за 17 и 18 марта

18 марта - за 19 и 20 марта

21 марта - за 21 марта.

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 марта, а по дополнительному массиву получить деньги можно 16 марта.

Через кредитные организации:

Дополнительный массив - 3, 6, 13, 20 и 27 марта.

Кредитные организации - 16 марта.

Сбербанк:

17 марта - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;

20 марта - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.