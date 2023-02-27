График выплаты пенсий в марте 2023 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Выплаты пенсии и социальных поддержек в Ленинградской области в марте будут проходить по обычному графику, лишь с небольшим изменением, так как 8 марта будет выходным днем. В остальном, получить деньги можно будет вплоть по 22 число. Публикуем точный график выплаты пенсий в марте 2023 года в Ленинградской области .
В отделениях почты:
3 марта - за 3 и 4 марта
4 марта - за 5 и 6 марта
7 марта - за 7 и 8 марта
9 марта - за 9 марта
10 марта - за 10 и 11 марта
11 марта - за 12 и 13 марта
14 марта - за 14 марта
15 марта - за 15 марта
16 марта - за 16 марта
17 марта - за 17 и 18 марта
18 марта - за 19 и 20 марта
21 марта - за 21 марта.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 марта, а по дополнительному массиву получить деньги можно 16 марта.
Через кредитные организации:
Дополнительный массив - 3, 6, 13, 20 и 27 марта.
Кредитные организации - 16 марта.
Сбербанк:
17 марта - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
20 марта - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.