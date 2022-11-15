Tele2 оценила бизнес-идеи школьников. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор связи, выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству, организованного Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге. По итогам финальной защиты проектов представители компании отдельно отметили и наградили авторов в номинации «Самый цифровой проект».

В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. В чемпионате приняли участие команды школьников 9-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Инициатором состязаний выступило министерство экономического развития России, а организатором – национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в сотрудничестве с двумя десятками высших учебных заведений страны, а также при поддержке Tele2.

В Санкт-Петербурге представители Tele2 вошли в состав жюри регионального кейс-чемпионата. Оператор учредил отдельную номинацию – «Самый цифровой проект». Эксперты компании выбрали команду, которая предложила идеи в сфере цифровых технологий и сервисов. Победителем в номинации стала команда «ПИОН» за идею создания цифровой платформы Skitlay – агрегатора конкурсов и олимпиад. Авторы получили дипломы и ценные подарки. Также по итогам публичных защит проектов команда «ПИОН» признана победителем регионального кейс-чемпионата в Санкт-Петербурге.

Кроме того, специалисты Tele2 на Северо-Западе приняли участие в защите проектов региональных этапов кейс-чемпионата в Архангельске, Калининграде и Мурманске. Победители отборочных этапов выходят в финал конкурса, который пройдет в декабре в Москве.

- Дух предпринимательства – важнейшая компетенция, которая во взрослой жизни помогает не только начать свое дело, но и сделать карьеру в крупной компании, - прокомментировал директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. - Мы в Tele2 уделяем большое внимание этому навыку, активно поддерживаем инициативы сотрудников, направленные на создание новых продуктов, идей по оптимизации бизнес-процессов и улучшению клиентского сервиса. Для талантливых ребят участие в кейс-чемпионате, который проводит НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, безусловно, отличная возможность проявить себя и увидеть свой уровень в сравнении с соперниками. А мы в свою очередь рады поддержать проект экспертизой наших руководителей и выделением специальной номинации “Самый цифровой проект”.

- Кейс-чемпионат – это особый вид соревнований, в котором побеждают все. Участие в состязании развивает у старшеклассников логику, критическое мышление, коммуникативные навыки, формирует структурный подход к решению задач, поэтому в кейс-чемпионате нет проигравших, - добавила директор Центра инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Елена Климшина. - Это отличная возможность получить новые знания от экспертов, в том числе из бизнес-сообщества, заручиться поддержкой своего стартапа или сделать первый шаг к успешной карьере в будущем. Приятно видеть, столько у нас талантливой молодежи, настроенной двигаться вперед и искать решение нестандартных задач.