Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата». Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата» в Уралсиб Бизнес Онлайн–удобные переводы для клиента в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках.

Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные трудовым договором с сотрудником – заработную плату, премиальное вознаграждение, отпускные выплаты, а также выплаты/пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек.

«Цифровая зарплата»– это:

- Автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора

- Автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога

- Переводы в рамках сервиса, которые не расходуют лимиты на перечисление физлицам

Для перевода средств достаточно сделать несколько простых шагов:

- войти в Уралсиб Бизнес Онлайн в раздел «Зарплата», выбрать сервис «Цифровая зарплата», при первичном входе указать количество сотрудников и ФОТ;

- добавить сотрудников в справочник «Сотрудники», указав их реквизиты для перечисления на карты/счета любого банка;

- нажать кнопку «Выплатить зарплату» и выбрать необходимых сотрудников, указав период выплаты, тип выплаты и сумму. Подтвердить для отправки рассчитанный платеж по НДФЛ и реестр на выплату.

Cервис «Цифровая зарплата» без абонентской платы, стоимость тарифа за перевод сотруднику в рамках сервиса от 0 рублей в зависимости от Пакета услуг, подробнее в Тарифах.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».