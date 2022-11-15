Наркокурьера с килограммом кокаина в кишечнике поймали в петербургском аэропорту «Пулково»

Молодой курьер привез килограмм наркотика в Россию из Бразлии. Фото: СЗТУ

32 пакетика с жидким кокаином спрятал в своем кишечнике молодой наркокурьер, которого задержали при досмотре в петербургском аэропорту «Пулково». Внимание сотрудников таможни привлек 25-летний мужчина, который прилетел в Северную столицу из Бразилии.

- Cотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России, Шереметьевской и Пулковской таможен пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Операция проходила при содействии Управления на транспорте МВД России.

После того, как мужчину задержали, его отправили на промывание желудка. После естественного извлечения контейнеров из кишечника, наркотик взвесили. Партия зелья потянула на килограмм ровно.

Мужчине пришлось проглотить 33 пакетика с жидким кокаином. Фото: СЗТУ

Известно, что за услуги по провозу наркотика в организме молодому человеку обещали заплатить 300 тысяч рублей. Теперь по статье за контрабанду кокаина в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Столько же может получить и девушка-организатор. Она встречала наркокурьера в «Пулково», и была задержана одновременно с молодым человеком.

- Женщина должна была получить наркотик и продать на территории Санкт-Петербурга, - отмечают в таможенном управлении.

По факту контрабанды кокаина возбуждено уголовное дело.