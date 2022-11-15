Движение по КАД у Ломоносова перекрыто из-за ДТП с тремя грузовиками

Три самосвала столкнулись на КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Серьезное ДТП перекрыло проезд по внешнему кольцу КАД, утром 15 ноября на 106-м километре трассы, рядом со съездом на Ораниембаумский проспект, столкнулись три тяжелых самосвала, груженые песком и строительными материалами. Два грузовика при столкновении перевернулись набок.

- По предварительным данным, в 12:00 произошло попутное столкновение трех грузовых автомобилей. С 12:00 до 12:30 движение было полностью перекрыто по всем четырем полосам. В районе места происшествия образовался затор, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

В результате ДТП песок рассыпался по всей ширине дороги. У одного из грузовиков смяло кабину. На место аварии примчались спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Состояние водителей самосвалов уточняется, предварительно, они серьезно не пострадали.

Трассу засыпало песком. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Приехавшим дорожникам удалось расчистить часть КАД.

- С 12:30 по одной полосе осуществляется проезд только легковых автомобилей, - отмечают в УПРДОРе.

Сейчас работы на месте аварии продолжаются. По данным дородного управления, асфальт был влажным, но обработанным противогололедными материалами. Температура воздуха на момент ДТП составляла +1 градус.

Напомним, что из-за утреннего снегопада и похолодания в Петербурге резко выросло число аварий, а машины встали в пробках.