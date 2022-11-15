Свыше двух тысяч отелей Петербурга стали доступны в сервисе бронирования МТС . Фото: freepik.com.

Компания МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области насчитывается 2724 объекта размещения, 80% из которых приходятся на северную столицу.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Ранее на МТС Travel в режиме бета-версии появилась возможность забронировать проживание в Турции.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, приобретенный МТС Travel в июле 2022 года. Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов, что позволит объединить на платформе МТС Travel, как B2C-витрину, так и самостоятельное B2B-направление.

«В последнее время часть из самых популярных сервисов бронирования отелей недоступна в России, пользование рядом других — затруднено из-за ограничений на проведение трансграничных оплат. Поэтому для внутреннего туризма остро стоит вопрос запуска отечественных интернет-ресурсов, помогающих путешественникам самостоятельно организовать поездку или подобрать подходящий тур. Благодаря нашей платформе туристы смогут не только забронировать отель, но и купить билеты на транспорт, экскурсии, концерты, а также забронировать автомобиль и много другое», – отмечает директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.

По данным МТС Travel, Санкт-Петербург входит в тройку самых популярных направлений среди российских туристов. В январе-июне 2022 года больше всего отдыхающих принимали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них приходится 48% всего турпотока.