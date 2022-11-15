Инженер Дирекции транспортного строительства Петербурга задержан по делу о взятках и фиктивном трудоустройстве в «Метрострое»

СК завел дело о фиктивном трудоустройстве в "Метрострой". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Инженер Дирекции транспортного строительства, подведомственной Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, задержан по делу о взятках и фиктивном трудоустройстве в «Метрострое».

- По версии следствия, подозреваемый достиг договоренностей с должностными лицами АО «Метрострой Северной столицы» и ОАО «Метрострой» о фиктивном трудоустройстве своего знакомого на должность проходчика, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

За оказанную услугу, инженер обещал метростроителям свое покровительство при решении насущных вопросов. А взамен мужчина прикарманивал зарплату якобы работавшего проходчика.

За 2,5 года он получил более 2 миллионов 700 тысяч рублей, что следствие расценило как взятку в особо крупном размере.

- Все причастные к происшествию работники уволены, компания оказывает полное содействие следственным органам, - сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы».

В отношении инженера Дирекции возбуждено уголовное дело, статья предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.