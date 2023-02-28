Мужчина задушил жену на глазах у детей в Петербурге

Мужчина задушил жену и пытался покончить с собой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла большая семейная трагедия. В одной из квартир в Выборгском районе 40-летний мужчина задушил свою жену, после чего пытался покончить с собой. Произошло это все на глазах их общих детей. Драма развернулась утром 27 февраля 2023 года. В полицию о случившемся сообщила соседка семейства, пишет АН "Оперативное прикрытие".

- Все произошло в 8:20 часов утра в одной из квартир дома 69 по проспекту Просвещения. Днем ранее отец семейства отпраздновал свое 40-летние. По какой-то причине между ним и 37-летней супругой разразился скандал, в ходе которого мужчина задушил жену, - рассказал источник.

Страшное убийство происходило на глазах их общих детей шести и 13 лет. После того, как мужчина убил супругу, он попытался покончить с собой. Горе-муж порезал себе руки и шею, но остался жив, так как шум и гам услышала соседка и вызвала спасательные службы. Мужчину госпитализировали в больницу.

На данный момент проводится расследование и устанавливаются все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.