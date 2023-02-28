Небо над Санкт-Петербургом закрыли 28 февраля 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полеты над Санкт-Петербургом временно прекратили. Вблизи города заметили подозрительный летающий объект, поэтому аэропорту Пулково прекратил принимать и отправлять самолеты. Рассказываем, зачем понадобилось закрытие неба над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года, что такое план Ковер и когда откроют Пулково.

Что такое план "Ковер"?

План "Ковер" вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных. Вводится такой план только в исключительных случаях. В случае с Санкт-Петербургом в небо подняли военные истребителя для проверки. Но НЛО они так и не нашли.

Закрытие неба над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года

Небо над Санкт-Петербургом закрыли, так как вблизи города был замечен подозрительный летающий аппарат. Что именно это за судно - не уточняется. Известно, что небо закрыто в радиусе 200 километров.

Как работает аэропорт Пулково

Правительство Санкт-Петербурга сообщило, что 28 февраля 2023 года аэропорт Пулково временно перестал отправлять и принимать самолеты. В Пулково отмечают, что работа продолжится в штатном режиме, но задержка рейсов возможна до 12 часов. Отправка и прием рейсов возобновится как только воздушное пространство над городом снова откроют. Уточнить расписание и время задержки рейса можно на официальном сайте аэропорта или у авиакомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военные истребители не нашли НЛО, из-за которого закрыли небо над Петербургом

Об этом сообщил источник из ЗВО (подробности)

«Истребители вылетели на перехват»: Пилот объяснил, зачем военные закрыли небо для самолетов над Петербургом

Аэропорт Пулково прекратил принимать и отправлять самолеты (подробности)

Небо над Петербургом закрыли для гражданской авиации: введен план «Ковер»

Все рейсы разворачивают обратно, предварительно, из-за неопознанного объекта в небе (подробности)

Неопознанный объект в небе стал причиной закрытия аэропорта Пулково в Петербурге

Все гражданские рейсы отменены до 12:00 (подробности)

Небо над Петербургом снова открыли для гражданских самолетов

Аэропорт «Пулково» вернулся к штатной работе (подробности)