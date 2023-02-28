Небо над Санкт-Петербургом закрыли 28 февраля 2023 года
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Полеты над Санкт-Петербургом временно прекратили. Вблизи города заметили подозрительный летающий объект, поэтому аэропорту Пулково прекратил принимать и отправлять самолеты. Рассказываем, зачем понадобилось закрытие неба над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года, что такое план Ковер и когда откроют Пулково.
План "Ковер" вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных. Вводится такой план только в исключительных случаях. В случае с Санкт-Петербургом в небо подняли военные истребителя для проверки. Но НЛО они так и не нашли.
Небо над Санкт-Петербургом закрыли, так как вблизи города был замечен подозрительный летающий аппарат. Что именно это за судно - не уточняется. Известно, что небо закрыто в радиусе 200 километров.
Правительство Санкт-Петербурга сообщило, что 28 февраля 2023 года аэропорт Пулково временно перестал отправлять и принимать самолеты. В Пулково отмечают, что работа продолжится в штатном режиме, но задержка рейсов возможна до 12 часов. Отправка и прием рейсов возобновится как только воздушное пространство над городом снова откроют. Уточнить расписание и время задержки рейса можно на официальном сайте аэропорта или у авиакомпании.
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