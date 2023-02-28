Сибирский завод «Е-ШКАФ» поставляет электрощитовое оборудование по всей стране. Фото: пресс-служба предприятия «Е-шкаф».

После ухода с рынка многих зарубежных игроков таких как Siemens, Schneider, ABB отечественная продукция стала крайне востребована. В 2022 году «Е-ШКАФ» выпустил на 40% оборудования больше, чем годом ранее. Заявок также стало больше на 40-60%, и ощутимая часть запросов идет из далеких регионов. В 2022-2023 году промышленный и производственный сектора в России пересматривают свои цепочки поставок. После ухода с рынка импортного электрооборудования на первое место вышли отечественные производители. В 2022 они приняли мощную волну заказов, но потребность рынка выше предложений. В поисках поставщиков российские компании открывают для себя новые регионы, например, Сибирь.

В частности, барнаульский завод «Е-ШКАФ» скоро год как переделывает проекты, сделанные под импортное электрооборудование, и предлагает аналогичные решения. Один из его крупных объектов – всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай. По заверению инвестора проекта, он должен превратиться в один из крупнейших федеральных туристических кластеров России. Среди других заказчиков – предприятия по добыче угля, нефти и газа, генподрядчики крупных строек, производители сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

По словам директора завода «Е-ШКАФ» Павла Черемисина, нередко к ним как производителю из Сибири обращаются, когда сроки уже горят. Уже несколько раз они спасали клиентов от штрафных санкций, отправляя готовое оборудование на самолете, чтобы через сутки продукция уже могла стоять на объекте. Или доставляли оборудование на объект личным транспортом. Есть и еще одна причина, по которой пока в России неохотно доверяют поставщику издалека.

«Мы далеко, классическим способом нас контролировать не очень удобно. Я имею в виду, что большинство заказчиков любит так контролировать: приезжать, смотреть, если надо – «попинать». Потому что, к сожалению, большая доля подобных компаний на рынке так и работает, не ориентируясь на сроки, задачи и проблемы своих клиентов. Другие же, как мы, работают в графике, извещают об этапах, высылают отчеты, предупреждают и согласовывают возникающие изменения или отклонения. Если исполнитель действительно клиентоориентирован и заинтересован в решении задач клиента, то без разницы – к нему обратятся вне зависимости от расстояний», – объясняет Павел Черемисин.

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