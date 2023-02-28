Капремонтный план Петербурга на 2022 год недовыполнили на 13,3%

Региональную программу капремонта в прошлом году корректировали аж четыре раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

На капитальный ремонт многоквартирных домов Петербурга в 2023 году планируют потратить 16,3 млрд рублей. За эти деньги обновить лифты, крыши, инженерные сети и подвалы – словом, провести 2449 видов всевозможных работ - смогут в 1667 зданиях. 6 млрд из этой суммы пойдут на ремонт лифтов – деньги выделят в качестве государственной поддержки. Об этом на заседании правительства рассказал глава Жилищного комитета Олег Зотов.

Пока краткосрочный план на год только формируется, заметил чиновник. Между тем, большая региональная программа капремонта, утвержденная Смольным еще в 2014 году, включает в себя 22 974 дома. Как принято у властей, программу актуализируют хотя бы раз в год, но в 2022 году это делали аж четырежды, внеся более 6 тысяч изменений.

- Это делали и для уточнения технических показателей, и из-за поступления фактических взносов – приток средств смещает срок работ влево, - пояснил Зотов. - И сами собственники решали перенести некоторые работы, чтобы синхронизировать их с другими. Например, ремонт фасада до ремонта кровли – выброс денег на ветер. Кроме того, свою роль сыграло нарушение логистических цепочек, резкое подорожание стройматериалов, которое почти остановило ремонты в марте-апреле, не состоялись закупки по 300 видам работ. Мы оперативно корректировали план.

За 2022 год обновили 113 фасадов, 27 из которых - на зданиях-объектах культурного наследия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на экономические трудности и переносы, у жилищников осталась работа и с 2021 года. По словам чиновника, в пандемийном году необновленными остались более 300 объектов. К отопительному сезону 2021-2022 года не успели отремонтировать несколько сотен крыш – по части работ пришлось даже выбирать новых подрядчиков взамен недобросовестных. Точку в кровельном плане от 2021 года поставили к маю следующего года. Сам позапрошлогодний план практически закрыт: доделываются последние четыре объекта.

ПРОТЕЧКИ И СТАРЫЕ ДВЕРИ

Глава Жилищного комитета не стал лукавить – проблемы в ходе ремонта возникали. Например, протечки при переделке кровель.

- В 2022 году допущено 126 протечек, по 125 из них мы завершили возмещение ущерба еще до окончания работ, - заверил Зотов. - Размер определялся в судебном порядке. Еще по 72 крышам решено закончить работы в межотопительный период.

Еще одна забота жилищников – старинные элементы в домах, которые придают зданиям неповторимую изюминку и за которые всегда переживают градозащитники. Двери, козырьки, окна из прошлых веков стараются восстанавливать по договоренности с комитетом по градостроительству и архитектуре. Олег Зотов уточнил, что двери по старинному образцу делают из дерева твердых пород и дополняют аутентичной фурнитурой. А окна заменяют на деревянные современные стеклопакеты, если сохранить оригинальные нет возможности.

КАПАЛИ ДЕНЕЖКИ

Говоря о капремонте, невозможно не упомянуть взносы на оный. Зотов напомнил, что в прошлом году с этим были большие проблемы. Если с 1 января 2021 года по 1 января 2022 задолженность выросла на 2,3 млрд рублей, то к лету 2022 года она достигла пиковых значений.

Программа на текущий год пока формируется, но власти уже запланировали провести 2449 различных работ в МКД: замена лифтов, починка инженерного оборудования, ремонт фасадов и кровель. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На 31 мая задолженность составила 6,5 млрд рублей, - заявил Олег Зотов. - Работа по взысканию задолженностей почти не велась. ФКР разработал план мероприятий по снижению задолженностей, проводил акцию по оплате долгов без пени.

К концу июня ситуация наладилась: по словам чиновника, уровень собираемости взносов взмыл до 107%. К концу декабря этот же показатель составил 103,37%.

Зотов подчеркнул, что фонд капремонта нельзя называть копилкой для взносов, разрешающей планировать какие угодно ремонты. Фонд позволяет провести ровно столько работ, на сколько хватает внесенных горожанами денег.

КОНКРЕТНО

В 2022 году по программе капремонта обновили:

1438 лифтов в 422 МКД

113 фасадов (в том числе, на 27 домах – объектах культурного наследия)

251 крышу

955 инженерных сетей

37 подвалов, фундаментов, прочих объектов

На 87,7% исполнен краткосрочный план (недовыполненные 13,3% власти назвали неприемлемым показателем)

14,3 млрд рублей потратили на эти цели

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Один из депутатов напомнил Зотову о спорном вопросе из Петродворцового района. Жителям дома на улице Юты Бондаровской поставили ультиматум: или расстекляйте балконы, раз сделали это без согласования, или ваш дом вылетает из программы капремонта.

Глава Жилищного комитета признал проблему: самовольно приделанные на фасад кондиционеры и рекламные вывески, а также остекленные балконы мешают вести ремонт по техническим причинам. Такая беда окутывает Центральный район, где много нежилых помещений на первых этажах зданий.

- В таких случаях мы предлагаем собственникам самовольно ликвидировать оборудование или расстеклить балконы. Или согласовать фасадные элементы с КГА – тогда при капремонте и его планировании оборудование будет учитываться, - подытожил Зотов.

Адресом из Петродворца чиновник пообещал озаботиться в ближайшее время.