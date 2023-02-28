Примотанную к дереву собаку спасли в лесу в Ленобласти

Привязанную к дереву собаку спасли ветеринарные врачи Ленобласти / Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

В Ленинградской области спасли собаку, которую буквально примотали к дереву и бросили в лесу. Очередная история о жестоком обращении с животным случилась в городе Сланцы. Брошенного на снегу в лесу пса заметили местные жители. Удивительно, но рядом с ним даже была миска с едой. Об этом 28 февраля 2023 года рассказали в Управлении ветеринарии Ленинградской области.

- Местные жители обнаружили в лесу собаку, привязанную к дереву, да так плотно, что пес ели мог шевелиться. Рядом стояла миска с кормом. Сколько времени собака провела в таком положении неизвестно. По словам очевидцев, животное рычало и проявляло агрессию, - рассказали в управлении.

Вскоре собака нашла хозяина / Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Оказалось, что собака совсем не агрессивная, а лаяла из-за страха и усталости. В действительности пес оказался очень ласковым.

Неравнодушные освободили собаку и вызвали специалистов. На место быстро прибыл заместитель начальника станции по борьбе с болезнями животных по Сланцевскому району Иван Яковлев. Он подобрал собаку и отвез ее в ветстанцию. В итоге мальчика накормили, осмотрели, вакцинировали и оформили ветеринарный паспорт. А вскоре пес, которого назвали Дружком, обрел и новую хозяйку.