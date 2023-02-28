Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией

В Финляндии приступили к строительству забора на границе с Россией / Фото: Yle

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией. Точнее, рабочие приступили к подготовке к строительству. 28 февраля 2023 года на границе рядом с пунктом Иматра начали вырубать деревья, чтобы освободить место для будущей стены. Об этом сообщает портал телерадиовещания Yle.

- Работы начались в понедельник с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Здесь будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока, - пишет издание.

Также издание опубликовало фото с места. На кадре видно технику, которая валит деревья. Известно, что в районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок. Планируется, что он появится здесь уже в этом году.

В целом забор растянется по границе с Россией в Ленинградской области. Это три пункта: Торфяновка, Брусничное и Светогорск (временно закрыт). Еще один - в Карелии.