Почему закрыли небо над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года: Минобороны РФ раскрыло причину введения плана Ковер

Почему закрыли небо над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В течение двух часов небо над Санкт-Петербургом было полностью свободно от самолетов. Утром 28 февраля был объявлен план "Ковер" из-за НЛО над Северной столицей. Пулково перестал принимать и отправлять рейсы, а из самолетов в небе были только истребители. Рассказываем, почему закрыли небо над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года. Были ли это инопланетяне или беспилотники.

Министерство обороны России объяснили утренний переполох в последний зимний день учениями:

- Силы противовоздушной обороны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Были задействованы истребители, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условной цели, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Однако жители Петербурга и Ленобласти долго не знали, что и думать. Сначала стало известно, что на 200 километров вокруг Петербурга нет ни единого самолета. После власти объявили о том, что введены ограничения, а в небе введен план "Ковер". Однако ни в самом аэропорту, ни в других ведомствах не давали комментариев на этот счет. И даже онлайн-табло Пулково не показывало изменений.

Отметим, что никаких НЛО в небе найдено не было, а Минобороны отчитались об успешном прохождении учений.