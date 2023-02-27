Весенняя презентация книги “Романтика дачи” состоится 6 марта в Санкт-Петербурге. Фото: страницы из книги/предоставлено автором.

“Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” приглашает всех на презентацию книги “Романтика дачи” 6 марта в 19:00 в Дом Книги по адресу: Невский проспект, 28. Вход свободный.

Хозяйка чудесного блога Дарья Левина (daryadarcy) заново открывает традиции прошлого: заглянем на старинную дачу и окунемся в тёплые детские воспоминания о прабабушкином домике с резными ставнями.

Фото: страницы из книги/предоставлено автором.

Вместе с книгой каждый сможет провести счастливый год вдали от города, печь пироги по рецептам Софьи Толстой и сестёр Цветаевых, баловать близких сибирским тортом с черёмухой, выборгскими кренделями и мамиными булочками с корицей, украсить праздник медовыми пряниками и яблочной карамелью.

Следуя увлекательным урокам Дарьи, создадим в доме и на веранде уютный эффектный декор, своими руками сделаем милый дачный дневник. Найдем свой загородный стиль и узнаем, как шаг за шагом превратить старую деревенскую постройку в дом из сказки.

Фото: страницы из книги/предоставлено автором.

Что вы найдёте на её состаренных страницах?

- Эстетику дореволюционной России и главы об истории возникновения дач, архитектуре, традициях, досуге, гардеробе первых дачников и многое, многое другое

- Главы о переделке сказочной дачи, советы по обустройству, дизайну, сочетанию цветов и стилей. Всё о том, как сохранить или создать с нуля ту самую неповторимую дачную атмосферу

- Сезонное вдохновение: как провести каждое время года на даче волшебно и уютно. Здесь вы встретите и советы Дарьи по дачному гардеробу, и списки дел, и секреты «медленной» жизни

- Конечно же, в каждой главе спрятаны рецепты! Простые, вкусные, красивые. А ещё мастер-классы по декору, коллажи.

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72

Вход свободный!