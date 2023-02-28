Завершены двухдневные поиски троих пропавших детей в Карелии

Трое мальчиков пропали в Карелии 26 февраля. Фото: vk.com/lisaalertkarelia

Троих детей в течение двух дней искали в Республике Карелия. Мальчишки пропали в Кондопоге 26 февраля. К поискам подключились не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Самому младшему школьнику – 8 лет, второму мальчику – 9. А самому старшему ребенку – 12 лет.

- Помогите найти детей! – большими буквами написано на ориентировке с фотографиями ребят. Искать мальчишек начали моментально после их пропажи.

Приметы детей подробно расписаны в листовках. Все они были тепло одеты – в куртках, шапках и сапогах. Но куда пропали ребята и почему вовремя не вернулись домой – не сообщается. Было ли это обычной шалостью или школьники попали в неприятность – пока остается только гадать.

28 февраля в сообществе отряда «Лиза Алерт» появилась информация, что поиски завершены. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, они вернулись домой.

«Найдены. Живы», - коротко написали волонтеры.