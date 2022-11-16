Волховский женский футбол выходит на новый уровень

Программа «Детям России - образование, здоровье и духовность» - первый социальный проект ФосАгро. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

В нашей стране футбол очень любят, но когда на поле выходят женщины, многие до сих пор относятся к этому с долей иронии. А зря: этот вид спорта имеет большой потенциал, который просто нельзя не развивать. Планов, как это сделать, сегодня много, и некоторые уже воплощаются.

Футбольный клуб «Зенит» и автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов», региональный координатор основанной ФосАгро программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), подписали соглашение о развитии женского футбола. Партнерство, рассчитанное на четыре года, направлено на популяризацию женского детско-юношеского футбола в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Если дочка обожает носиться за мячом, не запрещайте! Лучше отдайте ее в секцию. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

ПУТЬ В БОЛЬШОЙ СПОРТ

При слове «футбол» девчонки на поле далеко не всем приходят на ум, но это не значит, что они этот спорт не любят. Очень даже! И многие не просто хотят болеть на матчах за свои команды, а мечтают о профессиональной карьере. Соглашение между «Зенитом» и «ДРОЗД-Волхов» как раз об этом. Сотрудничество задумано с целью помочь развитию детско-юношеского футбола в России, в том числе женского.

- Это сотрудничество - большой шаг к популяризации женского футбола в регионе. Специалисты смогут обмениваться опытом для создания максимально продуктивного тренировочного процесса. Таким образом, мы сможем вырастить большее количество талантливых кадров, которые в будущем смогут стать частью «Зенита», - говорит генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

В рамках сотрудничества женские команды «Зенит» и «ДРОЗД-Волхов» будут проводить совместные тренировки и турниры, а воспитанники смогут заниматься по методикам, которые используют сине-бело-голубые. Также взаимодействие поможет в разработке эффективных подходов к тренировочному и восстановительному процессам.

Тренеры «ДРОЗД-Волхов» получат возможность проходить обучение на базе Центра повышения квалификации тренеров в «Газпром»-академии (петербургская футбольная детско-юношеская школа олимпийского резерва), а еще смогут участвовать в семинарах, конференциях и совещаниях тренерского состава «Зенита».

Со своей стороны «ДРОЗД-Волхов» будет помогать проводить селекционную работу в Ленинградской области и всем Северо-Западном федеральном округе для поиска талантливых спортсменок, а также готовить тех, кто занимается в «ДРОЗДе», для последующего перехода в систему ФК «Зенит».

Юные любительницы забивать голы посетили финал Кубка России - играли женские команды «Зенит» и ЦСКА. Фото: Шончалай ЧУЛЬДУМ.

НАЧИНАТЬ НАДО С МАЛОГО

Специалисты уверены, у женского футбола есть реальное будущее. Уже сейчас это не развлечение, а большой спорт: существуют профессиональные команды, официальные турниры. И чтобы прогресс продолжался, начинать нужно с основ - развития детско-юношеского спорта.

Программа «Детям России - образование, здоровье и духовность» - первый социальный проект ФосАгро. Он нацелен как раз на развитие детско-юношеского спорта, творчества, дополнительного образования и патриотическое воспитание молодежи в городах присутствия компании. Социальный проект стартовал в 2001 году, а сегодня более семи тысяч детей и подростков в пяти городах страны бесплатно занимаются в спортивных секциях и творческих студиях

«ДРОЗДа». В Волхове спортивные секции открылись в 2015 году по семи направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. Сейчас их посещает более семисот детей, а это каждый седьмой волховчанин школьного возраста.

Воспитанники «ДРОЗД-Волхов» успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна», которая известна далеко за пределами Ленинградской области. В прошлом году пять юных футболисток перешли из «Татьяны» в команды юношеской футбольной лиги - «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

- Уверен, наше сотрудничество с «Зенитом» позволит вывести девочек, в том числе футболисток из команды

«Татьяна», подготовкой которых занимаются тренеры «ДРОЗД-Волхов», на еще более высокий уровень. И мы, конечно, хотим, чтобы наши спортсменки играли за футбольный клуб «Зенит». Теперь у лучших воспитанниц «ДРОЗД-Волхов» появится шанс проявить себя на профессиональном уровне в такой мощной структуре, как ФК «Зенит», - подчеркнул директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди.

P. S. Развитие женского футбола помогает отбросить все предрассудки касательно девушек в этом виде спорта. Основное внимание уделяется игре, и это главное. Женский футбол имеет все шансы выйти на новый уровень, нужно лишь продолжать повышать к нему интерес, чтобы больше девочек хотели заниматься футболом и появлялось больше женских футбольных школ.

Подписи в соглашении поставили директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди (справа) и генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев. Фото: Шончалай ЧУЛЬДУМ.

СТОП-КАДР

Церемония подписания соглашения между ФК «Зенит» и АНО «ДРОЗД-Волхов» состоялась на стадионе «Газпром Арена». И атмосфера была соответствующая: после подписания состоялся финальный матч Кубка России между женскими командами «Зенит» и ЦСКА. Это важное спортивное событие посетило более пятидесяти мальчишек и девчонок из Волховского района, а у юных спортсменок была возможность не только побывать на финальном матче, но и выйти вместе с действующими футболистками на поле перед игрой.

- Я мечтаю быть профессиональной футболисткой, поэтому увидеть своих кумиров - большая радость! Этот день я запомню навсегда, он будет меня вдохновлять на пути к цели, - поделилась эмоциями ученица четвертого класса, капитан команды «Татьяна» U-11 Злата Коршак.