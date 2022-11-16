Губернатор Ленобласти: Инвалиды боевых действий должны чувствовать заботу с первых минут после возвращения домой

Мероприятие собрало две тысячи слушателей и экспертов (в центре — директор мультицентра Ирина Дрозденко). Источник: Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленобласти

Пятая межрегиональная научно-практическая конференция «Медико-социальное сопровождение в структуре реабилитационных центров и учреждений различного ведомственного подчинения» собрала две тысячи участников и экспертов. Юбилейное мероприятие организовал Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

Конференция проходила 11 ноября онлайн и офлайн. Эксперты обсудили результаты внедрения модели мультицентра в регионах России. Одной из тем стало комплексное медицинское обследование и сопровождение людей с инвалидностью как основа эффективной профессиональной диагностики и дальнейшей реабилитации. С докладом на эту тему выступила директор мультицентра Ирина Дрозденко.

- Особенно ценно, что мы не просто выстроили эффективную модель межведомственного взаимодействия, а шлифуем этот механизм между образованием, социальными услугами и медицинским сопровождением как единственно верный подход при работе с гражданами с инвалидностью, - подчеркнула Ирина Дрозденко.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в этом году мультицентр работает в особых условиях, ведь «появляется особая категория инвалидов - недавние участники боевых действий».

- К вопросу об их реабилитации и возвращению к профессиональной деятельности нужно подойти со всей серьезностью, - подчеркнул на конференции глава региона. - Инвалиды боевых действий должны с первой минуты после возвращения домой сопровождаться медицинскими, социальными и другими госслужбами. Взаимодействие военной и гражданской медицины, соцзащиты, службы занятости должны быть максимально четкими - без проволочек и бюрократии. О других категориях инвалидов забывать, конечно, нельзя. Помощь должна быть эффективной, вне зависимости от возраста человека, причин и степени тяжести его заболевания.

Гостями и спикерами конференции стали министр труда и социального развития Республики Саха Елена Волкова, замминистра образования и науки Башкортостана Инесса Косолапова, главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов, главврач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев, а также заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов.

По итогам конференции специалисты выработали стратегию межведомственного взаимодействия в вопросах профессиональной и медико-социальной реабилитации лиц с инвалидностью в современных условиях.

СПРАВКА «КП»

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области открылся в 2015 году по инициативе благотворительного фонда «Место под солнцем» и при поддержке правительства региона. Его цель - трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их профориентация и обучение.

Воспользоваться помощью мультицентра могут ленинградцы от 16 лет. Сегодня он обучает по следующим профессиям: швея, оператор ЭВМ, цветовод, уборщик служебных помещений, рабочий по уходу за животными, отделочник художественных изделий, вышивальщица, укладчик-упаковщик, оператор стиральных машин, уборщик территорий и другие. Срок обучения - от трех месяцев до полугода. Прошедшему курс инвалиду помогают устроиться на работу. При этом весь срок обучения и трудоустройства его сопровождают юрист, педагог-психолог, социальный педагог и мастер производственного обучения.

КОНКРЕТНО

Мультицентр социальной и трудовой интеграции - это:

- работа с 2015 года

- 12 учебно-производственных мастерских

- 6 учебных аудиторий

- свыше 250 предприятий для трудоустройства

- возможность проживания

более 1200 выпускников:

- 600 обрели работу

- 110 стали жиль самостоятельно по месту трудоустройства

- 50 получили жилье

- 56 создали семьи

- 6 родили детей