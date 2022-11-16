Про доброе дело говори смело

Кто, если не мы, сделает район еще лучше? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не футбольная, но активная. Разбросанная по целому региону, но сплоченная. Все это Команда 47. Движение, которое неожиданно родилось и быстро охватило всю Ленинградскую область, связано с добрыми делами. Официальный старт объединению дал губернатор Александр Дрозденко, но инициаторами и создателями стали простые ленинградцы.

ГОД НЕРАВНОДУШНЫХ

Идея для темы года, а каждый год в России в целом и в Ленобласти в частности проходит под каким-нибудь девизом, пришла губернатору в 2021 году. После Года старшего поколения, Года ЗОЖ, Года чистой воды Александр Дрозденко отметил, сколько полезных дел за это время успели сделать жители. Одни убирали мусор с набережных, другие помогали старикам, третьи облагораживали родные районы. Неравнодушных людей губернатор сравнил с большой командой региона и предложил посвятить ей 2022 год.

- Область дорога нам историей семей, нашими заботами и трудом, чтобы лучше и благоустроеннее становились города и поселки, чтобы счастливее и благополучнее жили здесь люди. Поэтому 2022-й объявляю Годом Команды 47, которая объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет нашу малую родину, - заявил Дрозденко в августе прошлого года.

Попасть в ряды Команды 47 оказалось просто: делай добрые дела и рассказывай о них в соцсетях под специальным хештегом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе губернатора, оценивать работника соцслужбы, который провел детское мероприятие, или дорожного рабочего, построившего дорогу, было бы нечестно - такие люди просто делают свою работу, хотя и очень полезную. А вот если те же работники на досуге стругали детские качели или высаживали цветы на заброшенных воинских могилах - совсем другое дело!

Невозможно сказать, сколько людей стало членами большой команды. Многие, сокрушаются в пресс-службе, не делятся своими альтруистическими поступками в соцсетях, но глобально все акции помощи 2022 года можно разделить на бытовые и связанные со специальной военной операцией.

ПОМОЩЬ СВОИМ

В начале года в области успели сделать столько хорошего, что обо всем и не рассказать. Например, соседская община в Новой Ладоге высадила аллею из трехсот лиственниц. И это вдобавок к восьмистам деревьям, посаженным в прошлом году.

Сергей Свиридов из деревни Курковицы Волосовского района благоустроил детскую площадку во дворе и вместе с соседями разбил небольшой сад у дома. К Новому году сокомандники решили еще и украсить фасад здания гирляндами, а сам Сергей взялся за обустройство автомобильной парковки.

Чета Крюковых из Бокситогорского района уже десять лет держит в порядке единственную грунтовую дорогу в маленькую деревушку по соседству. Супруги косят разросшуюся траву, заделывают дыры, сажают деревья.

Команда жителей Малого Карлино в Ломоносовском районе высадили народный сад в память о 63-й стрелковой дивизии, которая участвовала в прорыве блокадного кольца в 1944 году. Сначала волонтеры собрали полтонны макулатуры, а затем выручили за нее дюжину саженцев яблони в питомнике и сделали памятную табличку. К учителям, школьникам и другим жителям присоединились военнослужащие - они подготовили площадку у братского захоронения бойцов дивизии.

ПОМОЩЬ СВО

В каждом уголке Ленобласти появился не один десяток пунктов сбора нужных вещей для мобилизованных. Во Всеволожском районе сеть пунктов разрослась аж до 71 штуки, в Гатчинском таковых насчитали уже 36, а в Выборгском - 28.

Все они работают под крылом штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, который ведет сбор средств на закупку гуманитарной помощи и поддерживает семьи мужчин, отправившихся в зону СВО, по юридическим или бытовым поводам. Кроме того, активисты придумывают досуг для детей мобилизованных и заботятся о животных, которых призванные к службе граждане были вынуждены оставить дома, пишут бойцам письма, вяжут теплые носки и шьют плащ-палатки.

Кстати, весточки поддержки пишутся не только взрослыми, но и детскими руками. Маленькие жители области оставляют на открытках добрые слова и рисунки.

ФАКТ

Более 197 тысяч жителей Ленобласти помогают мобилизованным и их семьям

А ЧТО ЕЩЕ?

Год закончится - отзывчивость останется

Год Команды 47 уйдет с наступлением 1 января. Его место займет Год Команды знаний. Губернатор Ленобласти придумал это название, опираясь на главную тему 2023-го в России - Года образования, педагогов и наставников.

- Однако волонтеры и добрые дела никуда не исчезнут - они закреплены за #МыВместе и комитетом молодежи, поэтому об их успехах мы продолжим рассказывать, - объяснили в пресс-службе губернатора.

Некоторым добрым делам предначертано большое будущее: часть сформированных волонтерских команд готовится податься на областные гранты, а те, кто убирал мусор или сажал деревья памяти, планируют создать некоммерческие организации.

ВОПРОС ДНЯ

Какой последний поступок милосердия вы совершили? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Прасковья ВАСИЛЬЕВА, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленобласти:

- Я занимаюсь добровольчеством уже 15 лет, мы вырастили огромное движение. Для меня это способ самовыражения, реализация потребности быть нужной и важной, и у меня хорошо получается мотивировать других на хорошие дела. Это приносит радость. Сейчас мы работаем над акцией по помощи семьям мобилизованных граждан - юридической, психологической, бытовой. Я выступаю организатором добровольческой деятельности, волонтеры отрабатывают заявки на местах.

Андрей ТОПОЛЯН, врач скорой помощи:

- Вся моя жизнь посвящена помощи - я потомственный врач, так что это уже на уровне генетики. Люблю свою профессию. Причем рабочими часами призвание не ограничивается. Например, пока я был на отдыхе в Сочи, на Олимпийской набережной передо мной упал молодой человек в судорогах. Я оказывал ему первую помощь в течение сорока минут, потом его благополучно увезла скорая. Мужчина отправился в больницу уже в добром здравии.

Екатерина ШАБАНОВА, многодетная мама, руководитель центра помощи семьям:

- Мы все дети одной Земли, и если кто-то приходит за помощью, ты стараешься что-то сделать для него. Я занимаюсь благотворительностью и общественным служением, это многому учит. Ждать в ответ благодарности бессмысленно, потому что ты делаешь это для мира. Не надо думать, как это вернется к тебе: когда действуешь от сердца, всегда все происходит правильно. Так, на днях наш центр передал мобилизованным ребятам молитвенные пояса.

Елена КРЮКОВА, жительница Пикалево, член Команды 47:

- У нас в семье традиция: если чувствуем, что можем помочь людям, обязательно помогаем! Когда, например, нужно кого-то подвезти или передать посылку, всегда рады откликнуться. В пандемию мы не раз привозили в Бокситогорский ковидный госпиталь передачи от родственников, а сейчас проводим в деревне субботники, собираем вещи для малообеспеченных. В планах у меня привлечь соседей к раздельному сбору мусора - недавно в Пикалево стали собирать крышки, батарейки и яичные лотки.