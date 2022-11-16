Твердая пятерка: Главные дорожные стройки Ленобласти в 2023 году

Скоро для ленинградцев откроют два моста-гиганта через Волхов (на фото) и Свирь. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

На следующий год Ленобласть наметила продолжение пяти крупных дорожных строек. Три из них призваны разгрузить движение внутри агломерации области и Санкт-Петербурга. Две обеспечат регион мостами-гигантами.

ОБХОД МУРИНО

Длина - 8 км

Полос - 4

Срок открытия - 2027 год

Самый важный и масштабный проект - это обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. Разговоры о появлении объезда ведут с 2015 года, а теперь планы воплощаются в жизнь. Трасса станет продолжением Пискаревского проспекта с выходом на Токсовское шоссе в районе поселка Кузьмолово Всеволожского района, минуя загруженный участок внутри восточного Мурино и Нового Девяткино. Новая магистраль примкнет к городской части около реки Охты.

- Особая сложность при проектировании дороги была в том, что ее трассировка частично проходит по землям Ржевского полигона. Область смогла договориться с Министерством обороны, а затем завершить проектирование и получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета. Таким образом мы разгрузим участок Токсовского шоссе внутри восточной части Мурино и Нового Девяткино, - говорит глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

По проекту на перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги появятся светофоры, автобусные остановки и пешеходные тротуары шириной три метра. Общая протяженность обхода составит около восьми километров. Его планируется построить до конца 2026 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

РАЗВЯЗКА В КУДРОВО

Длина - 2,6 км

Полос - 6

Срок открытия - 2028 год

Долгожданная стройка - развязка с Мурманским шоссе в Кудрово. Она появится в районе действующего съезда к торговому комплексу «МЕГА Дыбенко». Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц, проездов и съездов. Общая протяженность участка составит 2,6 километра.

Строить развязку и заезды на нее будут в два этапа с 2022 по 2027 годы. Сначала проведут спрямление Центральной улицы до федеральной трассы, сделают подъезды к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро «Кудрово» и обустроят территорию вокруг. А затем займутся реконструкцией развязки с путепроводом непосредственно у торгового комплекса.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ

Длина - 8 км

Полос - 4

Срок открытия - 2024 год

Магистраль расширяют, чтобы ликвидироавть «бутылочное горлышко» на границе Всеволожского района с Петербургом. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Трассу обновят на участке от Суоранды в сторону Воейково. Эта магистраль одна из самых загруженных в регионе.

Сейчас на шоссе расширяют сложный участок от КАД до Суоранды через Янино, чтобы ликвидировать «бутылочное горлышко» на границе Всеволожского района с Петербургом. Для работ потребовалось выкупить сотни участков, которые мешали региональной трассе шириться.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить их планируют до осени 2024 года. На этом реконструкция шоссе не остановится - специалисты возьмутся за следующий участок.

МОСТ В КИРИШАХ

Длина - 437 м

Полос - 4

Срок открытия - 2023 год

Переправа через Волхов в Киришах стратегически важная. Ее возводят на трассе Зуево - Новая Ладога, которая соединяет Мурманское и Московское шоссе. Этот маршрут позволяет потоку транзитного транспорта объезжать Петербург стороной. Также через эту трассу по всему Северо-Западу развозят бензин, который производится в Киришах.

В нескольких метрах от нового моста располагается старый, который был построен в 1966 году почти одновременно с основанием Киришей. Тогда его было достаточно для небольшого потока транспорта, но со временем здесь стало тесно.

Недавно пролет нового моста-гиганта перешагнул русло реки и опустился на последнюю «водную» опору. На берегу со стороны Киришей подготовлена насыпь, которая станет конечной остановкой пролетного строения. Полностью его надвижку дорожники планируют завершить к концу года. Общий вес пролета составляет почти две с половиной тысячи тонн.

- Надвижка пролетного строения - один из основных этапов любой мостовой стройки. Сейчас значительная часть работы позади. Мост в Киришах возводится с серьезным опережением графика, - добавил Денис Седов.

Длина нового моста - 437 метров, ширина - 13 метров. По контракту завершение стройки, которая тоже идет в рамках нацпроекта, намечено на 2025 год, но строители обещают сдать переправу уже в 2023 году.

ПЕРЕПРАВА В ПОДПОРОЖЬЕ

Длина - 727 м

Полос - 2

Срок открытия - 2023 год

Задумка соединить две части города Подпорожье переправой возникла еще в советское время, но приступить к ее реализации удалось только в конце 2019 года. На главной дорожной стройке востока Ленинградской области - большого моста через Свирь - специалисты уже приступили к подключению электричества и асфальтированию бетонной плиты на пролетном строении. Чуть ранее здесь положили нижний слой асфальтобетона.

На мосту используют особое покрытие - литой асфальт. Его особенность в том, что он не требует уплотнения катками, сам набирает прочность в течение короткого промежутка времени и доставляется на объект с завода в специальных машинах-термосах, разогретый до температуры свыше двухсот градусов. Такое покрытие защищает элементы пролетного строения, сделанные из металла и бетона. Впервые на региональной дорожной сети литой асфальт применили в прошлом году на путепроводе во Всеволожске.

Этим летом случилось еще одно важное событие - состыковали пролеты, и железный каркас моста встал над Свирью. Высота опор моста - более 30 метров - позволит проходить под ним любым судам, в том числе парусным яхтам, без необходимости складывать мачту.

Стройка идет с серьезным опережением графика. Рабочее движение по переправе дорожники рассчитывают открыть в следующем году.

А ЧТО ЕЩЕ?

С одного берега Мойки на другой - без пробок

Мост с тротуарами, разделительной полосой и освещением разгрузит участок дороги, интенсивность на котором ежегодно растет. Трасса Санкт-Петербург - Кировск является основной региональной магистралью Кировского района и соединяет южную часть Петербурга с Отрадным, Павлово-на-Неве и Кировском. Дорожники уже подготовили площадку под строительство.

- Территория полностью расчищена, строители приступают к обустройству основания дороги, колодцев ливневой канализации и подходов к новому мосту. Вся стройка должна завершиться к концу следующего года, - сообщает пресс-служба Ленинградской области.

Итогом станет новый мост и полтора километра новой дороги в составе региональной трассы Санкт-Петербург - Кировск до поворота в сторону Мги.