Куда сходить в Ленобласти до конца 2022 года: Путешествие на орбиту, в будущее и снежную сказку

Едем в Приозерск — на парад Дедов Морозов и Снегурочек! Фото: Артем КИЛЬКИН

ФЕСТИВАЛИ

«МИЛЫЕ СЕРДЦУ ПЕСНИ РОССИИ»

Ежегодный фестиваль-конкурс народного творчества соберет конкурсантов и зрителей в 23-й раз. В программе выступления хоров русской народной песни, коллективов коренных малочисленных народов, оркестров народных инструментов и солистов. Лауреатов будет трое, но награды получат все участники.

Когда: 19 ноября.

Где: Дом народного творчества имени Захарова, Лодейное Поле, проспект Урицкого, 1.

Начало: 11:00.

Вход бесплатный.

«СНЕГУРИЯ»

По-новогоднему волшебный фестиваль зимних народных игр традиционно проводят в Приозерске за несколько дней до боя курантов. Нигде вы больше не встретите такого количества Снегурочек и Дедов Морозов! С самого утра на центральной площади откроется ярмарка и заработают детские аттракционы. Мимо главной елки пройдут колонны Дедов Морозов и Снегурочек, нарядных саней и снеговиков.

В программе снежная эстафета, хороводы, конкурсы, выступления артистов. По итогам зрительского голосования выберут лучших Деда Мороза и Снегурочку. Отметят и маленьких авторов лучших рисунков и поделок, а также победителей конкурса предпринимателей на самое креативное оформление торговой палатки на ярмарке. Завершится фестиваль фейерверком.

Когда: 24 декабря.

Где: центральная площадь, Приозерск, улица Калинина, 11.

Начало: 12:00.

Вход бесплатный.

КОНЦЕРТЫ

ВИА «ШИРЕ КРУГ»

Московский вокально-инструментальный ансамбль приедет в Волхов с концертом, который понравится зрителям всех возрастов, ведь все зажигательные хиты 1970-1980-х из репертуара коллектива про любовь. Музыканты исполнят в современных аранжировках песни «Не повторяется такое никогда», «Мир не прост», «На теплоходе музыка играет». Художественный руководитель созвездия талантов Андрей Знамин.

Когда: 2 декабря.

Где: Городской дворец культуры, Волхов, улица Ленина, 1.

Начало: 18:00.

Цена билетов: от 500 рублей.

«ДУДУК»

Вардан Арутюнян и его коллектив познакомят зрителей с редким инструментом, входящим в наследие ЮНЕСКО. Дудук называют «душой абрикосового дерева» - его вырезают из этой древесины с древности. Духовой инструмент обладает мягким певучим звучанием, за что ему приписывают магические свойства.

Арутюнян лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей, педагог. Он составил программу так, чтобы в концерте прозвучали классические произведения, при этом дудук будет петь не в одиночестве, а в компании фортепьяно, скрипки и вокала.

Когда: 23 декабря.

Где: Дворец культуры «Строитель», Сосновый бор, улица Солнечная, 19.

Начало: 19:00.

Цена билетов: от 600 рублей.

Вместе со зрителями артисты ответят на вопрос, сможет ли робот заменить настоящего педагога. Фото: komedianty.com

СПЕКТАКЛИ

«ПАРОДИСТ»

Это постановка создателя и художественного руководителя театра «Святая крепость» Юрия Лабецкого по пьесе Евгения Водолазкина. Детективная история захватывает неожиданными поворотами и остроумными диалогами. Через три года после смерти знаменитого пародиста в доме его бывшей жены появляется сыщик, которого нанял… сам покойный накануне гибели.

В спектакле участвуют Антон Косолапов, Галина Басырова, Дмитрий Тумурук, Антон Родионов.

Когда: 19 ноября.

Где: театр драмы и кукол «Святая крепость», Выборг, улица Спортивная, 4.

Начало: 17:00.

Цена билетов: 1000 рублей.

«УЧИЛКА ИЗ БУДУЩЕГО»

Драматический театр «Комедианты» привезет в Кингисепп постановку режиссера Алексея Исполатова. Автор пьесы Виктор Ольшанский создал ее по мотивам мировой фантастики ХХ века. По сюжету детям больше не нужно ходить в школу - обучение проходит на дому под руководством роботов. И вот одна из бывших учительниц под видом андроида устраивается в семью, чтобы воспитывать подростка. Его отец сутками пропадает на работе, мать проводит все свободное время у телевизора. Сможет ли робот заменить настоящего учителя и вырастить личность?

На сцену выйдут Лариса Климова, Юлия Бурцева, Сергей Бледных, Виталий Такс, Алексей Исполатов.

Когда: 27 ноября.

Где: Городской дом культуры, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 40.

Начало: 12:00 .

Цена билетов: 750 рублей.

ВЫСТАВКИ

«СНАРЯЖЕНИЕ КОСМОНАВТОВ»

Музей «Выборг космический» переехал и открыл новую экспозицию о жизни в космосе. Там можно не только увидеть настоящие космические костюмы, но и узнать, из чего они состоят, понять, что ест космонавт, как спит. Можно понаблюдать за космосом через телескопы - увидеть яркие звезды и звездные скопления, рассмотреть космические объекты и пролет МКС.

С экспонатами, которые нельзя пощупать и увидеть, поможет познакомиться интерактивный стол. Детей погрузят в атмосферу космоса с помощью тематических игр, а взрослые тем временем смогут поближе рассмотреть книги и автографы космонавтов, их личные вещи и коллекцию редких значков.

Когда: до 31 декабря.

Где: музей «Выборг космический», Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ, 1.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

Цена билетов: от 100 рублей.

«БЕЛОЕ ЗОЛОТО. ФАРФОР»

Выставка фарфора из музея-заповедника «Старая Ладога» и частных коллекций покажет историю его развития с дореволюционной России. В экспозиции посуда и скульптуры малых форм XVIII-XX веков. Предметы расскажут о вкусах, моде, тенденциях росписи и оформления фарфора и фаянса, раскроют темы искусства, литературы, детства, спорта и природы.

Когда: до 30 декабря.

Где: музей-заповедник «Старая Ладога», дом Калязина, Старая Ладога, улица Варяжская, 6А.

Режим работы: с 10:00 до 17:00, понедельник и вторник выходные.

Цена билетов: от 60 рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

ДЕНЬ МАТЕРИ

Каждый год в последнее воскресение ноября в России отмечают День матери. Праздновать этот святой праздник будут во всех уголках Ленобласти. Так, концерт «Мама - главное слово в каждой судьбе» запланирован в Доме культуры в поселке Шугозеро. Воспитанники детских творческих коллективов подготовят для мам и бабушек специальную программу с песнями, танцами, рисунками и подарками.

Когда: 27 ноября.

Где: Дом культуры, Шугозеро, улица Советская, 42.

Начало: 14:00.

Вход бесплатный.