Аграрии Ленобласти бьют рекорды: Урожай, экспорт и поддержка в плюсе

С начала года фермеры надоили 505,7 тысячи тонн молока. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Без пропитания не останемся: в 2022 году сельхозпроизводители Ленинградской области получили рекордную поддержку. Всего в АПК Ленобласти входит 647 предприятий, в которых трудятся 33 тысячи человек. «Комсомолка» выяснила, как они работают в условиях санкций и каких результатов в этом году им удалось достичь.

В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В Ленинградской области АПК представлен не только культивированием сельскохозяйственных культур - здесь выращивают и вылавливают рыбу, разводят домашний скот и птицу. При этом 47-й регион находится в зоне рискованного земледелия - продуктивность зависит от климатических условий.

Как рассказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АПК) Олег Малащенко, в этом году в регионе расширили перечень субсидируемой техники и оборудования, а также подняли ставки субсидии.

Кроме того, власти увеличили срок расходования грантов «Ленинградский фермер» с 18 до 30 месяцев, «Ленинградский гектар» - с 24 до 36 месяцев. В числе других значимых мер снижение налоговой нагрузки и предоставление возможностей, связанных с расширением, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий, которые используют фермерские хозяйства на землях сельхозназначения.

- Объем государственной поддержки мероприятий в сфере АПК на 2022 год составил 5,2 миллиарда рублей. Объем поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств - 568,5 миллиона рублей. Это более чем на 12 процентов больше, чем в 2021 году, - объяснили «Комсомолке» в комитете.

Так, животноводческая отрасль полностью обеспечила себя кормами на зиму, отмечают в ведомстве. На каждое животное запасли 30 центнеров корма при потребности 18 центнеров. Кормовая база уже позволила в этом году на 3,4 процента увеличить производство молока (до 505,7 тысячи тонн), на 2,8 процента - мяса скота и птицы (до 279,6 тысячи тонн), на 1,8 процента - количество куриных яиц (до 2,6 миллиарда штук).

Картофеля выросло больше, чем в прошлом году, а ассортимент сыров расширяется. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЗА ГРАНИЦЕЙ НАШИМ РАДЫ

А что с зерном и овощами? В этом году в Ленобласти собрали рекордный урожай зерновых - 169 тысяч тонн. Это на четверть больше, чем в 2021-м. Не отстают и другие культуры. Аграрии собрали 21 тысячу тонн овощей, что на треть больше, чем в 2021-м, и 32,4 тысячи тонн картофеля, что превысило показатели прошлого года на 64 процента. В целом за девять месяцев валовая продукция АПК Ленобласти выросла на 3 процента. И это в условиях санкций и политической турбулентности!

Производителя пищевой промышленности области рады на Востоке и в Южной Америке. Об этом рассказали на Совете по развитию экспорта и импортозамещения в регионе, который проходил в октябре. Главной темой стала продажа продукции АПК за рубеж в условиях экономических изменений. На заседании присутствовали компании-экспортеры и специалисты в сфере АПК и внешнеэкономической деятельности.

Областная продукция по-прежнему пользуется спросом за границей. У наших аграриев есть большие перспективы в наращивании экспортных поставок. Только за последние два года объемы аграрной продукции, которую продают за границу, увеличились в два раза. При этом самыми востребованными товарами остаются чайная, кофейная, табачная продукция, напитки и куриные яйца.

Сейчас многие страны, куда экспортировалась областная продукция, ввели ограничительные меры, поэтому в Ленобласти рассматривают другие рынки. Перспективными могут стать Саудовская Аравия, Монголия, Ливия, Бразилия и Ирак.

На федеральном уровне обсуждают концепцию по созданию национального дистрибьютора продукции АПК на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Это поможет увеличить экспорт, освоить новые рынки и сформировать крупные партии для оптимизации логистики. Предприятия малого и среднего бизнеса с помощью дистрибьютора смогут продвигать свою продукцию за рубежом, а не пробиваться в одиночку.

КОНКРЕТНО

АПК Ленобласти - это:

- 647 предприятий

- 33 тысячи сотрудников.

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Школа фермера

При поддержке властей в Ленобласти развивается образовательный проект «Школа фермера». Специалисты рассказывают новичкам, как запустить рентабельный агробизнес и увеличить его эффективность. За два с половиной месяца учащиеся школы должны подготовить бизнес-планы и в конце обучения защитить их.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели и основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями. Часть занятий проходит на базе Санкт-Петербургского аграрного университета, часть - в ведущих агропромышленных хозяйствах Ленинградской области.

Проект «Школа фермера» существует всего один год, но уже успела зарекомендовать себя как отличная стартовая площадка для предпринимателей. Лучшие студенты получают не только массу полезных знаний, но и финансовую поддержку - именные гранты комитета по АПК Ленобласти.

КСТАТИ

Марка качества

Теперь качественную продукцию областных аграриев легко заметить на полках магазинов и отличить от фальсификата: в регионе появилась зеленая марка качества. Пока что ее присвоили первым трем компаниям Ленобласти, которые производят мясо, рыбу и соленья.

Теперь качественную продукцию областных аграриев легко заметить на полках магазинов.

Знак выдается на год, потом высокое качество товаров придется подтверждать. Прежде чем получить почетную марку, продукция проходит аудит производства, проверку рецептуры и технологий, слепые дегустации, лабораторные исследования. Причем на сертификацию сельхозтоваропроизводитель идет добровольно, весь процесс проходит за его счет.