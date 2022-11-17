Учиться у лучших: Работу юной художницы из Петербурга выставили в Новой Третьяковке в Москве

Рисунок нежных цветов зубянки железистой в исполнении Марианны Фараоновой покорил искусствоведов и художников. Фото: пресс-службы компании МТС.

Часто ребенок проявляет интерес к вокалу, танцам или рисованию, однако ему не хватает уверенности сделать это делом своей жизни. Да и родители часто твердят, что в «творческих» профессиях без связей и денег делать нечего. Но так ли это?

Как развить свой талант и стать популярным художником, певцом или актером? Разбираемся в актуальной теме в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM вместе с руководителем проекта «Поколение М» в Санкт-Петербурге Яной Чариковой и победительницей творческого конкурса «Третьяковская галерея-online» Марианной Фараоновой.

Недавно в Москве в рамках благотворительного проекта «Поколение М» открылась цифровая экспозиция участников конкурса «Третьяковская галерея-online». Это мультимедийная инсталляция, посвященная художественным работам одаренных школьников страны.

Руководитель проекта «Поколение М» в Санкт-Петербурге — Яна Чарикова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выставка стала итогом всероссийского художественного соревнования, проводимого компанией «МТС» и Государственной Третьяковской галерей, - рассказывает Яна Чарикова. - В этом году тематика конкурса была связана с ботанической акварельной иллюстрацией. В течение нескольких месяцев школьники со всей страны смотрели мастер-классы от педагогов «Третьяковки». Используя эти знания, они должны были нарисовать растение по своему выбору и загрузить работу на сайт проекта. После этого экспертное жюри из педагогов и искусствоведов галереи определили лучшие рисунки.

Победительница творческого конкурса «Третьяковская галерея-online» - Марианна Фараонова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка Марианна Фараонова нарисовала Зубянку - растение из северных широт России. Его часто можно увидеть в лесах Ленинградской области.

- Когда я узнала, что моя картина будет выставляться в Третьяковке, я была просто в шоке! Мои эмоции невозможно передать, - делится Марианна. - А когда мне сказали, что еще я нахожусь в числе победителей в это было очень сложно поверить - счастью не было предела.

В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставки собственных работ в Третьяковской галерее и поступление в ГИТИС.

- Мастера «Поколения М» очень известные в своих сферах личности, - поясняет Яна Чарикова. - Они передают свой бесценный опыт молодежи через онлайн-курсы и личные мастер-классы с участниками проекта. Учиться у лучших - отличная возможность получить уникальные навыки и знания, которые обязательно пригодятся в будущем.

«Поколение М» - это не только художественный проект. Это комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией «МТС» в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

- Помимо изобразительного искусства, у нас есть еще более 15 творческих направлений, начиная от вокала и танцев и заканчивая блоггингом и мастерством диджея, - рассказывает Яна Чарикова. - Ребята, прошедшие через нашу программу, часто продолжали развивать свои творческие способности уже как часть своей профессии.

Однако на тернистом пути творчества часто можно столкнуться с самым коварным врагом - сомнением в своих силах.

- Иногда у меня случаются моменты, когда мне совсем не нравится то, что я рисую, - признается Марианна Фараонова. - Тогда мне помогает осознание того, что все, что ты делаешь - это опыт, который потом пригодится в будущем. Также важно не делать поспешных выводов и спокойно обдумать и проанализировать свои ошибки, чтобы избежать их в будущем.

Марианна не первая жительница Северной столицы, отмеченная проектом «Поколение М». За время существования программы примерно 30 ребят из Петербурга и Ленобласти становились победителями различных конкурсов.

- Важно помнить, что «Поколение М» имеет под собой и благотворительную основу, - напоминает Яна Чарикова - Каждая работа на нашем сайте и каждый «лайк», поставленный ей, конвертируется компанией МТС в рубли. Эти деньги переводятся на лечение тяжело больных детей. Таким образом за время программы мы собрали более 22 миллионов рублей и помогли более чем 60 ребятам.

СПРАВКА

Чтобы принять участие в проекте «Поколение М» нужно зайти на сайт pokolenie.mts.ru, выбрать интересное вам направление и ознакомиться с примерами, видео уроками и мастер-классами. После этого можно загрузить на ресурс свою работу в раздел «Конкурсы». Это может быть картина, ролик с песней или танцем и многое другое. После чего следует запастись терпением и дождаться результатов.