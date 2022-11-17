Балтийский форум соотечественников проведут впервые после трехлетнего перерыва

Задача мероприятий - активизировать международное сотрудничество. Фото: lenobl.ru

Балтийский форум соотечественников пройдет в Ленобласти в юбилейный десятый раз. Его проведут после трехлетнего перерыва, вызванного коронавирусной пандемией. Мероприятия состоятся 16-18 ноября под девизом «Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы».

Форум соберет экспертов и ученых-обществоведов, а также представителей русской диаспоры в странах Прибалтики, Финляндии, Беларуси и других стран Европы. В работе саммита примут участие представители федеральных властей и субъектов Северо-Запада России, в том числе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Участники форума посетят производственные предприятия и учреждения культуры региона, проведут круглые столы и форсайт-сессии, посвященные положению соотечественников в странах Балтийского региона и защите их прав, - сообщают в администрации Ленинградской области.

На форуме они обсудят планы сотрудничества и поддержки Ленинградской областью российских соотечественников за рубежом, стратегию совместных действий. Организатор саммита - комитет по внешним связям 47-го региона.

Задача мероприятий - активизировать международное сотрудничество с помощью мер, ориентированных на установление культурных, образовательных и общественных связей с соотечественниками.

В последнем Балтийском форуме соотечественников, который прошел в 2019 году, участвовали свыше ста человек, в том числе соотечественники из Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии, Германии и Беларуси. Тогда одной из тем саммита стало укрепление позиций и роли русского языка в зарубежном пространстве. Поднимали вопросы национальных диаспор, сохранения исторической памяти, образования и работы СМИ.

- Наше основное достижение за последние два года - это то, что мы своим примером, своей работой в этой непростой обстановке дали возможность нашим европейским коллегам изменить свое отношение к России, - отмечал Александр Дрозденко в 2019 году, и тему взаимоотношений с Европой подробно разберут вновь.