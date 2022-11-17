Сбер: почти 270 тысяч человек стали владельцами Единой карты петербуржца с начала 2022 года. Фото: пресс-служба Сбербанка.

С января по октябрь 2022 года 268 тысяч человек стали владельцами Единой карты петербуржца Сбербанка. Это на 40% больше, чем за такой же период годом ранее. Всего со старта продукта в мае в 2019 году Сбер выдал более 895 тысяч ЕКП.

Проект стартовал 6 мая 2019 года. Карта объединяет в себе банковские платежные функции и несколько важных нефинансовых сервисов. Так, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет «Подорожник».

Рост популярности Единой карты петербуржца в Сбере объясняют, прежде всего, выгодными условиями – бесплатное обслуживание, многофункциональность и разнообразие специальных предложений по карте.

Кроме основных возможностей карты, скидок от более чем 400 компаний из разных сфер деятельности и бонусной программы «СберСпасибо», для держателей ЕКП доступны полезные сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты Петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью «Социального калькулятора» можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе «Городской диалог» – проходить опросы и выражать своё мнение на актуальные городские темы.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.