Эрмитаж взял курс на Азию

Просвещать петербуржцев и гостей города в новом году будут не только в главном здании музея. Фото: Артем КИЛЬКИН

Десятки выставок, взаимодействие с другими странами и новые филиалы в России - на 2023 год у Эрмитажа большие планы.

- В Европе наше присутствие заморожено, в ее музеях есть распоряжение не иметь официальных связей с российскими коллегами. В нынешней геополитической ситуации мы готовимся к большому выставочному обмену с Китаем, когда он прекратит карантин, с Малайзией и Японией - с ними идут переговоры. Вообще мир видит наши выставки - очень много материала по ним есть на Ютубе. Возить в другие страны надо что-то совершенно исключительное, - заявил на пресс-конференции Интерфакс глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский подчеркнул, что выставки для музея не самое важное. Главнее - постоянная экспозиция и представление своих коллекций. Пока на мировой культурной арене музею не везде рады, Эрмитаж ведет дела с российскими регионами. Частички музея поселились уже в шести городах, и это еще не конец: свои небольшие эрмитажи-представительства есть в Сибири, на Кавказе, Владивостоке, на Урале и в Казани. Планируется открыть филиал еще и в Оренбурге.

Просвещать петербуржцев и гостей города в новом году будут не только в главном здании музея, но и Главном штабе, Николаевском зале Зимнего дворца, Манеже Малого Эрмитажа, реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».

КОНКРЕТНО

Эрмитаж запустит серию императорских выставок:

- о детях последнего императора (Зимний дворец) - она готовилась для Амстердама, но теперь будет представлена только в Петербурге

- о Романовых и их любви к рыцарству и Средневековью, а также об истории русского стиля от эпохи Николая Первого до эпохи Николая Второго (Эрмитаж)

- в «Старой Деревне» покажут коллекцию костюмов Петровской эпохи и французскую бронзу XIX века.